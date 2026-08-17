"한미 연합훈련 축소는 근시안적 실수"…미 야권, 트럼프 비판

▲ 마크 켈리 미국 연방 상원의원
도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 연합군사훈련 축소를 지시한 데 대해 현지 정치권과 언론에선 비판의 목소리가 나왔습니다.
현지 시간 16일 AP통신에 따르면 민주당 마크 켈리(애리조나) 상원의원은 소셜미디어를 통해 "연합훈련을 무력화하는 것은 근시안적인 실수"라고 비판했습니다.
켈리 의원은 해군 파일럿으로 걸프전 등 39차례 전투 임무를 수행한 참전용사 출신입니다.
현지 언론에서는 트럼프 대통령의 이번 지시가 동맹국인 한국에 대한 압박의 일환이 아니냐는 분석이 제기됐습니다.
블룸버그통신은 동맹국 한국이 이란 전쟁에서 더 많은 지원을 제공하지 않은 데 대한 불만이 정책 변화의 배경이라고 해석했습니다.
일부 전문가들은 한미 관세 협상에서 합의된 2천 억 달러 규모 대미 투자 프로젝트가 진전되지 않은 상황도 훈련 축소 결정과 관련이 있는 것이 아니냐는 시각을 보였습니다.
트럼프 1기 및 바이든 행정부에서 백악관 국가안보회의(NSC) 한반도·몽골 담당 국장을 지낸 애덤 패러 블룸버그이코노믹스 선임 애널리스트는 "대미 투자 합의의 진전 부족이든, 이란 전쟁에 대한 지원 거부든 한국 정부를 향한 불만을 반영한 것일 수 있다"고 말했습니다.
또한 AP통신은 트럼프 대통령의 연합훈련 축소 지시를 "적대국 지도자의 편을 들면서 동맹국에 맞서는 듯한 태도를 보인 가장 최근의 사례"라고 지적했습니다.
특히 AP통신은 트럼프 행정부가 최근 수 개월간 한국에 대해 보였던 입장에서 급격하게 선회했다고 평가했습니다.
실제로 피트 헤그세스 국방장관은 지난 5월 안규백 국방장관과 회동한 뒤 한국의 국방비 지출 증액 약속과 한반도 안보에 대한 리더십을 높이 평가하기도 했습니다.
한편 연합훈련 축소가 북한을 대화 테이블로 복귀시킬지 여부에 대해선 부정적인 전망도 제기됐습니다.
패러 선임 애널리스트는 "러시아의 지원을 등에 업은 김정은은 더 강력한 입지를 확보했고, 지금까지 대화 관여에 거의 관심을 보이지 않았다"고 지적했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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