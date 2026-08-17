"한미 연합훈련 축소는 근시안적 실수"…미 야권, 트럼프 비판

▲ 마크 켈리 미국 연방 상원의원

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 연합군사훈련 축소를 지시한 데 대해 현지 정치권과 언론에선 비판의 목소리가 나왔습니다.현지 시간 16일 AP통신에 따르면 민주당 마크 켈리(애리조나) 상원의원은 소셜미디어를 통해 "연합훈련을 무력화하는 것은 근시안적인 실수"라고 비판했습니다.켈리 의원은 해군 파일럿으로 걸프전 등 39차례 전투 임무를 수행한 참전용사 출신입니다.현지 언론에서는 트럼프 대통령의 이번 지시가 동맹국인 한국에 대한 압박의 일환이 아니냐는 분석이 제기됐습니다.블룸버그통신은 동맹국 한국이 이란 전쟁에서 더 많은 지원을 제공하지 않은 데 대한 불만이 정책 변화의 배경이라고 해석했습니다.일부 전문가들은 한미 관세 협상에서 합의된 2천 억 달러 규모 대미 투자 프로젝트가 진전되지 않은 상황도 훈련 축소 결정과 관련이 있는 것이 아니냐는 시각을 보였습니다.트럼프 1기 및 바이든 행정부에서 백악관 국가안보회의(NSC) 한반도·몽골 담당 국장을 지낸 애덤 패러 블룸버그이코노믹스 선임 애널리스트는 "대미 투자 합의의 진전 부족이든, 이란 전쟁에 대한 지원 거부든 한국 정부를 향한 불만을 반영한 것일 수 있다"고 말했습니다.또한 AP통신은 트럼프 대통령의 연합훈련 축소 지시를 "적대국 지도자의 편을 들면서 동맹국에 맞서는 듯한 태도를 보인 가장 최근의 사례"라고 지적했습니다.특히 AP통신은 트럼프 행정부가 최근 수 개월간 한국에 대해 보였던 입장에서 급격하게 선회했다고 평가했습니다.실제로 피트 헤그세스 국방장관은 지난 5월 안규백 국방장관과 회동한 뒤 한국의 국방비 지출 증액 약속과 한반도 안보에 대한 리더십을 높이 평가하기도 했습니다.한편 연합훈련 축소가 북한을 대화 테이블로 복귀시킬지 여부에 대해선 부정적인 전망도 제기됐습니다.패러 선임 애널리스트는 "러시아의 지원을 등에 업은 김정은은 더 강력한 입지를 확보했고, 지금까지 대화 관여에 거의 관심을 보이지 않았다"고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)