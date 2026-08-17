시간당 100㎜ 비에 산사태…거제 아파트 덮쳐 1명 사망

<앵커>



밤사이 경남 거제시에 시간당 100㎜가 넘는 극한 호우가 쏟아지면서 각종 사고가 잇따랐습니다. 새벽에는 산사태가 발생해 아파트를 덮치면서 주민 1명이 숨지고 2명이 구조됐습니다.



첫 소식, 조민기 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(17일) 새벽 경남 거제시 옥포동의 한 아파트.



산사태로 인해 안전펜스는 그대로 휘어 무너졌고, 쏟아진 토사와 나무는 아파트 1층까지 덮쳤습니다.



이 사고로 매몰된 1층에서 주민 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰과 소방은 1층에서 주민 2명을 추가로 구조했습니다.



거제에서는 그제부터 800mm 이상, 특히 밤사이 시간당 100mm가 넘는 극한 호우가 쏟아지면서 침수와 고립 피해가 속출했습니다.



장평동 일대는 흙탕물에 잠겨 마치 강처럼 변했고, 옥포동 일대 도로로도 흙탕물이 쏟아지면서 주차된 차량들은 위태롭게 반쯤 잠겼습니다.



오늘 새벽 2시 10분쯤에는 거제 전역에 산사태와 하천 범람 위험을 알리는 재난문자가 발송됐습니다.



특히 집중호우로 인해 거제 서정천과 수월천이 범람하면서 도로가 침수됐고, 이에 따라 주민 대피령과 외출 금지령이 내려지는 등 비상이 걸렸습니다.



일운면 마을 등 곳곳에서 침수 피해가 생겼고, 일부 지역 주택에는 정전도 발생했습니다.



산림청도 거제시 일대에 산사태 경보를 발령했습니다.



거제시는 "일부 피해 지역의 경우 도로 침수와 장애물로 소방차 등 긴급차량의 진입조차 어려운 상황"이라며 주의를 당부했습니다.



(영상편집 : 김윤성, 화면제공 : 경남소방본부)