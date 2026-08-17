반도체·부품값 오르자 전자업계 상반기 원가 부담 수조 원대↑

전 세계적인 인공지능(AI) 투자 확대가 불러온 칩플레이션과 지정학적 리스크 심화 등으로 올해 상반기 전자업계의 원재료 부담이 눈덩이처럼 불어난 것으로 나타났습니다.



특히 완제품을 생산하는 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문은 반도체를 비롯한 각종 부품과 원자재 가격 상승의 타격을 온몸으로 받아내며 수익성 악화를 면치 못했습니다.



오늘(17일) 삼성전자가 공시한 반기보고서에 따르면 상반기 삼성디스플레이를 제외한 삼성전자의 원재료 매입액은 55조 8천338억 원으로 전년 동기보다 4조 9천39억 원(9.6%) 늘었습니다.



증가분 중에는 생활가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX 부문의 비용 부담 증가가 가장 큰 비중을 차지했습니다.



DX 부문의 매입액은 41조 5천392억 원으로 2조 4천763억 원(6.3%) 늘었습니다.



특히 핵심 부품인 모바일용 메모리의 가격이 작년 연간 평균과 비교해 3배 이상(211%) 급등하며 5조 426억 원의 비용을 차지했습니다.



모바일용 메모리는 올해 상반기 '기타'에서 분리된 별도 품목으로 처음 추가될 만큼 비중이 커졌습니다.



삼성전자 DX 부문은 원가 부담 급증 탓에 올해 2분기 출범 이래 처음으로 적자(영업손실 8천억 원)를 내기도 했습니다.



삼성전자는 추후 원가 부담이 완화되는 국면에 접어들고 냉난방공조(HVAC) 사업과 AI 가전 성장 등 사업 체질 개선이 성과를 거두면서 이익 회복으로 이어질 것으로 기대합니다.



LG전자(LG이노텍 제외)도 올해 상반기 원재료 매입에 15조 3천91억 원을 지불한 것으로 나타났습니다.



작년 상반기 14조 435억 원에서 1조 2천656억 원(9%) 증가했습니다.



영상기기 부품용 칩의 평균 가격이 지난해 말과 비교해 37.4% 올랐고, 생활가전 제품의 주요 원재료인 구리의 평균 가격은 작년 말보다 32.6% 상승한 탓입니다.



디스플레이 업계도 패널 소재·부품값 상승의 영향을 받았습니다.



삼성디스플레이는 상반기 원재료 매입비용이 6조 3천869억 원으로 작년 동기보다 15.1% 늘었습니다.



디스플레이 구동과 신호 전달을 하는 연성회로기판실장부품(FPCA)이 작년 대비 약 6%, 강화유리용 커버 글라스가 약 24% 비싸졌습니다.



다만 LG디스플레이의 원재료 매입비용은 4조 3천780억 원으로 전년 동기보다 7.1% 줄었습니다.



유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업구조 전환, 원가 혁신 노력 등이 반영됐습니다.



전자부품 업계도 동박적층판(CCL) 등 첨단 소재 가격이 오르며 수익성이 악화했습니다.



LG이노텍의 올해 상반기 원자재 가격은 9조 1천744억 원으로 전년 동기보다 34.2% 증가했습니다.



삼성전기는 같은 기간 2조 1천255억 원에서 2조 5천806억 원으로 21.4% 올랐습니다.



하반기에도 메모리 가격 상승세가 이어지고 중동 전쟁이 장기화하는 데 따라 공급망 리스크가 지속되며 원자재 가격 부담이 더욱 심화할 것으로 전망됩니다.



시장조사업체 트렌드포스는 올해 3분기 PC용 D램 고정거래가격이 전 분기보다 15~20% 오를 것으로 전망했습니다.



D램 업체들이 클라우드서비스사업자(CSP)의 서버용 메모리 수요 증가에 대응해 PC용 D램 공급을 줄이면서부터입니다.