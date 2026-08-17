카드업계 막았던 홈플러스 대금 지급 재개…일부는 가압류 묶여

▲ 임시 휴업에 들어갔던 홈플러스 67개 점포가 정식으로 재개장한 지난 13일 서울 시내 한 홈플러스 매장에서 시민들이 물품을 구입한 뒤 계산을 위해 대기하고 있다.

카드업계가 홈플러스 영업 재개에 맞춰 카드 대금 지급 보류를 다시 해제했습니다.오늘(17일) 금융권에 따르면 카드사들은 홈플러스가 정식으로 재개장한 지난 13일 전후로 대금 보류를 풀기로 결정했습니다.업계는 지난달 중순 홈플러스가 전국 점포 영업을 중단하면서 환불 사태 등에 대비해 일부 지급을 보류했었습니다.현행 시스템상 고객이 결제하면 먼저 카드사가 가맹점에 대금을 주고 이후 고객이 정해진 결제일에 카드사에 납부합니다.결제 취소 시엔 카드사가 일단 고객에게 환불 대금을 처리해 주고 가맹점으로부터 이를 받아야 합니다.한 업계 관계자는 "결제 취소가 많이 발생할 상황에 대비하려고 일부 대금 지급을 보류했던 것인데 영업 재개 후 새로운 매출이 더 많이 들어오는 상황이라 카드사들이 정상적으로 지급하는 상황"이라고 말했습니다.홈플러스 매출은 재개장 첫날인 13일 작년 동기 대비 1.2% 늘어난 106억 2천800만 원을 기록했습니다.오프라인 매장 고객 수는 67개점 기준 한 해 전보다 15% 증가했습니다.다만 홈플러스로부터 정산받지 못한 납품업체가 일부 카드사 정산대금 채권을 가압류 신청하면서 일부가 지급이 보류된 상황으로 전해졌습니다.현행 가맹점 약관을 보면 카드사는 신용판매대금에 대해 민사집행법 등 관련 법령에 따라 가압류·압류명령을 송달받은 때에는 신용판매대금 지급을 보류하거나 공탁할 수 있다고 돼 있습니다.다만 해당 납품업체는 중소형사로 가압류 금액이 크진 않은 것으로 당국은 잠정 판단하는 것으로 전해졌습니다.홈플러스 영업에 크게 영향을 미칠 만한 수준은 아닌 것으로 보입니다.홈플러스 제휴카드 정책을 바꾼 카드사들은 현재로선 변동 없이 상황을 지켜보면서 대응한다는 분위기입니다.(사진=연합뉴스)