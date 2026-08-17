김정은, 광복절 공연 관람…이 대통령 '종전 다자 논의' 제안에 북한 무반응

▲ 조선중앙통신은 17일 김정은 위원장이 참석한 가운데 '조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연'이 전날 평양교예극장에서 진행됐다고 보도했다.

북한이 이재명 대통령의 '종전 다자 논의' 제안에 반응을 보이지 않는 가운데 김정은 국무위원장은 광복절을 맞아 딸 주애를 대동하고 서커스 공연 등 행사에 참석했습니다.조선중앙통신은 오늘(17일), 김정은 위원장이 참석한 가운데 '조국해방 81돌 경축 국립교예단 종합 교예공연'이 어제 평양교예극장에서 진행됐다고 보도했습니다.이번 공연 무대에는 줄타기와 공중곡예 등 국제 서커스 페스티벌 등에서 수상한 다양한 종목이 올랐으며 김 위원장은 출연자들의 공연 성과에 만족을 표하고 이들의 공로를 높이 평가했다고 중앙통신은 전했습니다.김 위원장은 국립교예단 관계자들과 기념사진도 촬영했습니다.김 위원장은 같은 날 진행된 체육문화 행사에도 참석해 수영과 다이빙 등 경기를 관람했습니다.김 위원장의 교예공연·수영경기 관람에는 딸 주애와 부인 리설주 여사가 동행했습니다.조선중앙통신과 노동신문 등 북한 관영매체는 주애가 귀빈석에서 김 위원장 바로 옆자리 중앙에 앉아 공연을 관람하는 모습 사진을 공개했습니다.이번 행사에는 조용원·리일환·주창일·정경택 당 비서, 박태성 내각총리, 최선희 외무상, 노광철 국방상, 박정천 국방성 고문 등이 김 위원장을 수행했습니다.북한 매체들은 '조국해방의 날'로 부르는 광복절을 맞아 연일 다양한 기념 행사 소식을 전하고 있으나 6·25 전쟁을 종식하기 위한 다자 논의를 제안한 이 대통령의 광복절 경축사에는 이날 오전까지 언급하지 않고 있습니다.앞서 이 대통령은 15일 열린 제81주년 광복절 경축식 경축사에서 "전쟁을 종식하고, 한반도의 불안정한 정전 체제를 평화 체제로 바꾸는 여정에 나서겠다"며 "서로에 대한 상호위협 의사를 내려놓고, 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자"고 말했습니다.이 대통령이 종전 협상과 관련해 다자 논의를 공식적으로 제안한 것은 이번이 처음입니다.(사진=연합뉴스)