이번 주 채권 4.7조 발행 예정…롯데건설 등 수요 예측

▲ 8월 18~21일 채권 발행 일정

이번 주(18~21일)에는 국고채 및 통안채, 금융채, 회사채 등 크레딧물이 4조 7천억 원가량 발행될 예정입니다.오늘(17일) 금융 당국과 금융투자협회 자료 등에 따르면 내일엔 국고채 10년물 3조 원과 통안채 91일물 6천100억 원의 입찰이 예정돼 있습니다.오는 20일에는 개인 투자용 국고채 1천500억 원이 발행됩니다.휴가철과 반기 실적 시즌 등으로 비수기를 맞은 크레디트 시장은 발행이 많지 않습니다.주요 발행물로는 내일 토지주택채권 2천억 원과 모레 서울교통공사 2천억 원 등입니다.지난주는 한국전력과 주택금융공사 등 공사채와 특수은행채인 산금채, 기업은행채, 은행채, 캐피탈 등 여전채 발행이 많았습니다.이번 주에는 회사채 수요 예측 일정도 예정돼 있습니다.지난주에는 수요 예측이 없었습니다.모레는 롯데건설(A) 회사채 500억 원과 이랜드월드(BBB) 200억 원에 대한 수요 예측이 있습니다.21일에는 KB금융지주의 2천700억 원 규모의 신종자본증권 수요 예측도 있습니다.(출처=연합인포맥스)