서울 아파트 '전세의 월세화'…7년 새 월세 비중 7.8%p↑

▲ 지난 7일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 바라본 서울 시내 아파트 및 빌라 단지의 모습

지난 7년 새 서울 아파트 전세 가구는 3만 가구 넘게 감소하고, 반전세를 포함한 월세 가구는 5만 가구 이상 증가한 것으로 나타났습니다.전체 임차 가구 규모가 소폭 늘어나는 데 그친 가운데, 월세 가구 증가분이 전세 가구 감소분을 웃돌면서 '전세의 월세화' 현상이 뚜렷해진 것으로 풀이됩니다.국가통계포털 주거실태조사 마이크로데이터 분석 결과에 따르면, 2024년 기준 서울 아파트 전세 가구는 37만 1천972가구로 61.9%, 월세(보증금 유·무 포함) 가구는 22만 9천29가구로 38.1%를 차지했습니다.현행 표본 체계로 조사를 시작한 2017년에는 전세 가구가 40만 6천855가구로 69.7%, 월세 가구가 17만 7천269가구로 30.3%였습니다.7년 사이 전세 비중은 7.8%포인트(p) 하락하고 월세 비중은 같은 폭으로 상승했습니다.가구 수로는 월세가 5만 1천760가구 늘어난 반면 전세는 3만 4천883가구 감소했습니다.같은 기간 서울 아파트 전체 임차가구는 58만 4천124가구에서 60만 1천1가구로 1만 7천 가구가량 늘어나는 데 그쳤습니다.시기별로 보면 월세 비중은 2020년 28.8%(17만 2천876가구)로 가장 낮았다가 2021년 38.4%로 10%포인트 가까이 상승했습니다.이후 2022년 37.2%, 2023년 35.6%로 다소 낮아졌지만 2024년 다시 38.1%로 상승했습니다.통계 작성 기관인 국토연구원 관계자는 "연도별로 금리 등 시장 여건과 사회적 분위기에 따라 등락이 나타날 수 있지만, 전체적으로는 전세가 줄고 월세가 늘어나는 추세"라고 설명했습니다.최근 시장에서는 이런 월세화 흐름이 더욱 강화할 가능성이 있다는 전망도 나옵니다.'실거주'를 강조한 최근 부동산 세제 개편안에 따라 전세 시장이 더욱 위축될 수 있다는 관측 때문입니다.다주택자와 비거주 1주택자의 세 부담도 커지면서 주택을 처분하거나 전세 대신 월세를 선택하는 집주인이 늘어날 수 있다는 것입니다.한편 정부는 지난 13일 수도권에 신규 택지를 포함해 23만 가구 이상을 추가 공급하는 내용의 '전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안'을 발표했습니다.청년·신혼부부 등 젊은 층의 주거 안정을 위해 20년 이상 장기 운영하는 공공 지원 민간임대 모델도 도입하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)