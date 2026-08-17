단일종목 레버리지로 거래소·증권가 수수료 수익 1천억 넘어

▲ 한국거래소

단일종목 레버리지 ETF 출시 후 보완책 시행 전까지 약 두 달간 한국거래소와 증권사들이 거둔 수수료 수익이 1천억 원을 넘는 것으로 나타났습니다.오늘(17일) 국회 정무위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원실에 금융감독원·한국거래소가 제출한 통계에 따르면 삼성전자 및 SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF가 출시된 5월 27일부터 지난달 말까지 거래소와 증권사들의 관련 수수료 수익은 약 1천172억 6천만 원으로 집계됐습니다.집계 대상은 총 16개 관련 종목입니다.금융 당국은 단일종목 레버리지로 증시 변동성이 극대화한다는 비판이 일자, 지난달 31일부터 기본예탁금을 현금으로만 3천만 원으로 올려 투자 요건을 강화했습니다.이 기간 거래소의 거래수수료와 청산결제수수료는 총 279억 1천100만 원입니다.총 45거래일간 일평균 약 6억 2천만 원의 수수료 수입이 발생했습니다.거래수수료가 241억 3천900만 원, 청산결제수수료가 37억 7천100만 원으로 거래수수료 비중이 컸습니다.거래가 집중됐던 날은 하루 수익이 10억 원을 넘기도 했습니다.가령 지난 6월 24일엔 10억 5천100만 원 수수료 수익이 발생했습니다.지난달 14일에도 10억 천100만 원의 수수료를 벌어들였습니다.증권사의 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지·인버스 ETF 위탁매매 수수료 수익은 총 893억 5천만 원이었습니다.일부 증권사가 온라인 위탁매매 수수료를 한시적으로 면제하는 이벤트 등을 하면서 실제 거래 규모보다 관련 수수료 수익이 작았다고 금감원은 부연했습니다.앞서 이찬진 금감원장은 지난 6월 기자간담회에서 "상품의 극심한 회전율로 증권사만 배 불리는 결과를 초래하고 있다"면서 "플레이어는 실익이 없고 관리·운영하는 시스템만 이익을 보는 부분을 개인적으로 심하게 우려한다"라고 밝혔습니다.금융당국은 지난달 단일종목 레버리지 관련 보완책을 발표했습니다.기본예탁금 강화로 투자 문턱을 높이고, 총 투자 금액의 20% 수준으로 개인별 투자 한도도 설정키로 했습니다.사전교육과 증권사의 괴리율 관리 의무 강화 등도 조치에 포함됐습니다.(사진=연합뉴스)