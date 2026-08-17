이정후, 2경기 연속 안타…시즌 타율 0.292

▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

전날에 이어 4번 타자로 나선 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 2경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.이정후는 오늘(17일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 콜로라도 로키스와 홈 경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 5타수 1안타를 기록했습니다.전날 4경기 만에 안타를 생산한 이정후는 2경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.시즌 타율은 0.293에서 0.292(435타수 127안타)로 소폭 떨어졌습니다.이정후는 상대 선발 개브리엘 휴스를 맞아 1회말 3루수 뜬공, 3회말 우익수 뜬공에 그쳤습니다.이후에도 5회말 좌익수 뜬공, 6회말 우익수 뜬공으로 물러났습니다.마지막 타석인 7대 13으로 뒤진 9회말 1아웃에선 마침내 안타를 만들어냈습니다.2볼 1스트라이크에서 상대 다섯 번째 투수 잭 아그노스의 시속 150km 낮은 싱커를 받아쳐 우전 안타를 쳤습니다.하지만 후속 타자의 안타가 나오지 않으며 홈을 밟지는 못했습니다.샌프란시스코는 7대 13으로 역전패했습니다.51승 73패, 승률 0.411로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.전날 73일 만에 타점을 올린 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 홈 경기에서 벤치를 지켰습니다.애틀랜타는 5대 3으로 이겼습니다.74승 50패, 승률 0.597로 NL 동부지구 1위를 굳건히 지켰습니다.(사진=게티이미지)