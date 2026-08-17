'토미 존 수술'의 주인공 토미 존, 83세로 별세…MLB 통산 288승

▲ 현역 시절 토미 존

투수들의 선수 생명을 구한 팔꿈치 인대접합수술에 이름을 남긴 미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 288승 투수 토미 존이 별세했습니다. 향년 83세.AP통신은 16일(이하 현지 시간) 존이 15일 밤 미국 플로리다주 브레이든턴 자택에서 숨졌다고 보도했습니다.건강 악화로 호스피스 치료를 받아온 존은 지난 8일 뉴욕 양키스를 통해 팬들에게 작별 편지를 남겼습니다.양키스는 존이 선수 생활 말년을 보내는 등 가장 많은 8시즌을 뛴 팀입니다.그는 편지에서 "모두에게 작별 인사를 할 기회를 준 양키스 구단과 스타인브레너 가문, 그리고 26년의 선수 생활 동안 나를 지켜봐 준 모든 친구와 팬에게 감사드리고 싶다"고 밝혔습니다.이어 "내 팔을 살려내 계속 공을 던질 수 있게 해준 프랭크 조브 박사에게 감사하다"고 덧붙였습니다.존은 1963년 클리블랜드 인디언스(현 가디언스)에서 데뷔해 시카고 화이트삭스와 로스앤젤레스 다저스, 양키스 등 6개 구단에서 26시즌을 뛰며 통산 288승 231패, 평균자책점 3.34를 기록했습니다.네 차례 올스타에 선정됐고 통산 2천245개의 삼진을 잡았습니다.존은 다저스에서 뛰던 1974년 왼쪽 팔꿈치 척측측부인대(UCL)가 파열되자 팀 주치의였던 조브 박사에게 오른쪽 팔뚝에서 떼어낸 힘줄을 손상된 인대에 이식하는 실험적인 수술을 받았습니다.조브 박사는 수술 성공 가능성을 100분의 1로 내다봤지만, 존은 UCL 재건 수술을 받은 뒤 MLB에 복귀한 최초의 투수가 됐습니다.1975시즌을 통째로 쉰 존은 1976년 마운드에 복귀했습니다.수술 전까지 124승을 거뒀던 그는 복귀 후 164승을 추가했고, 1977년에는 데뷔 후 처음으로 한 시즌 20승을 달성했습니다.수술의 성공은 기록으로도 확인됩니다.수술 전 12시즌 동안 355경기에 등판해 124승 106패, 평균자책점 2.97을 기록한 존은 1976년 복귀한 뒤 405경기에서 164승 125패, 평균자책점 3.66을 남겼습니다.수많은 투수의 재기를 도운 조브 박사는 2014년 타계했습니다.존은 은퇴 후 미네소타 트윈스와 양키스에서 방송 해설자로도 활동했습니다.양키스는 16일 추모 성명을 통해 "존은 놀랍도록 오랜 선수 생활과 수술 후 이룬 업적으로 전 세계 수많은 선수의 운명과 진로를 바꿨지만, 정작 투수로서 보여준 탁월함은 제대로 조명받지 못하기도 했다"며 "스포츠와 의학 분야의 선구자로서 남긴 위상을 포함해 그의 유산 전체를 기억한다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)