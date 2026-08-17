안나린, LPGA 포틀랜드 클래식 공동 5위…1년 9개월 만의 '톱5'

▲ 샷 날리는 안나린

안나린이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만 달러)에서 올 시즌 처음으로 '톱5' 성적을 올렸습니다.안나린은 오늘(17일) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 4개, 보기 1개를 합해 3언더파 69타를 치면서 최종 합계 16언더파 272타로 공동 5위를 기록했습니다.안나린이 LPGA 투어에서 5위 안에 든 건 2024년 11월 21일 CME그룹 투어 챔피언십(공동 5위) 이후 약 1년 9개월 만입니다.2022년 LPGA 투어에 진출한 안나린은 아직 우승 트로피를 들지 못했으며 올 시즌엔 이전 대회에서 한 번도 톱10에 오르지 못했습니다.3라운드까지 공동 선두에 3타 뒤진 단독 4위를 달린 안나린은 이날 경기 초반 좀처럼 타수를 줄이지 못하며 추격에 애를 먹었습니다.그러다가 7번 홀(파5)과 8번 홀(파3), 9번 홀(파4)에서 세 연속 홀 버디를 낚으며 선두권 경쟁에 뛰어들었습니다.9번 홀에선 5ｍ 이상의 긴 버디 퍼트에 성공했습니다.11번 홀(파4)에서 첫 보기를 범한 안나린은 14번 홀(파4)에서 버디를 기록하며 만회했습니다.15ｍ 이상의 거리에서 시도한 버디 퍼트가 그대로 홀 안에 들어갔습니다.안나린은 이 퍼트로 다시 5위로 올라섰고, 나머지 홀에서 타수를 줄이지 못해 그대로 대회를 마무리했습니다.우승은 최종 합계 22언더파 266타를 친 세계 랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)이 차지했습니다.선두 그룹에 2타 뒤진 3위로 시작한 티띠꾼은 이날 이글 1개, 버디 8개, 보기 2개를 합해 8언더파 64타를 치면서 공동 2위 짠네티 완나센, 아르피차야 유볼(이상 태국)을 한 타 차로 제치고 우승 상금 30만 달러(약 4억 2천만 원)를 받았습니다.4위는 유볼과 함께 공동 1위로 마지막 라운드를 시작했던 소피아 슈버트(미국)가 차지했습니다.셀린 부티에(프랑스), 파자리 아난나루깐(태국)은 안나린과 함께 공동 5위에 이름을 올렸습니다.이번 대회는 태국 선수들의 강세가 돋보였습니다.우승자 티띠꾼을 비롯해 1위부터 공동 5위까지 상위 7명 중 4명이 태국 선수였습니다.한국은 이소미, 전지원, 최운정이 나란히 최종 합계 14언더파 274타를 기록해 공동 10위에 올랐습니다.3라운드까지 공동 22위에 그치던 이소미는 이날 5타를 줄이면서 개인 순위를 끌어 올렸습니다.2라운드까지 2위를 달리던 최혜진은 11언더파 277타로 공동 20위, 올해 메이저 대회에서 두 번 우승한 유해란은 10언더파 278타로 공동 25위의 성적으로 대회를 마무리했습니다.(사진=연합뉴스)