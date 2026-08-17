[날씨] 경남·제주 중심 호우특보…최대 250㎜ 폭우

기다렸던 단비지만 남부지방을 중심으로 비가 국지적으로 집중되면서 재난 수준의 비가 내렸습니다.



연휴 동안 경남 거제에는 700mm가 넘는 물벼락이 쏟아졌는데요.



현재도 강한 강수 구름대가 남부지방을 지나며 특히 경남 남해안은 현재 시간당 100mm 안팎의 극한 호우가 쏟아지는 곳이 있고요.



그 밖의 지역도 시간당 5~30mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



이에 경남과 제주를 중심으로 호우특보가 발효 중인 가운데 이들 지역 오전까지 비가 강하게 집중되겠습니다.



오늘 경남 남해안은 최고 250mm 이상의 폭우가, 제주에도 100mm가 넘는 많은 비가 예상되고요.



중부는 5~40mm 안팎의 비가 예상됩니다.



강수는 오전에 대부분 그치겠습니다.



다만 오후에서 밤사이 중부와 호남 지역은 5~60mm 안팎의 강한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



강풍특보가 내려진 경남 해안을 비롯해 오늘 남부지방은 바람도 강하게 불겠습니다.



오늘 한낮에 서울 30도, 대전과 광주 32도까지 오르는 등 서쪽을 중심으로 무덥겠습니다.



영남과 제주 지역은 내일까지 비가 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)