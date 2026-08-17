거제에 시간당 100㎜ 물폭탄…전남광주도 피해 잇따라

<앵커>



밤사이 경남 거제시에 시간당 100㎜가 넘는 물폭탄이 쏟아지면서 마을과 도로가 물에 잠기고 주민 대피령이 내려졌습니다. 주말 동안 남부지방을 중심으로 많은 비가 내리면서 전남광주 지역에는 침수 피해가 잇따랐습니다.



오늘(17일) 첫 소식, 전연남 기자입니다.



<기자>



경남 거제시 장평동 일대가 흙탕물에 잠겨 마치 강처럼 변했습니다.



오늘 새벽 거제시 일대에 시간당 100mm에 달하는 폭우가 쏟아졌습니다.



오늘 새벽 2시 10분쯤에는 거제 전역에 산사태와 하천 범람 위험을 알리는 재난문자가 발송됐습니다.



특히 집중호우로 인해 거제 서정천과 수월천이 범람하면서 도로가 침수됐고, 이에 따라 주민 대피령과 외출 금지령이 내려지는 등 비상이 걸렸습니다.



일운면 마을 등 곳곳에서 침수 피해가 생겼고, 일부 지역 주택에는 정전도 발생했습니다.



거제시는 "일부 피해 지역의 경우 도로 침수와 장애물로 소방차 등 긴급차량의 진입조차 어려운 상황"이라며 주의를 당부했습니다.



전남광주 영암군의 한 침수 주택에서 소방대원들이 물을 빼내고 있습니다.



그제 밤사이 최대 200mm가 넘는 폭우가 쏟아진 전남광주에는 어제 오후 4시까지, 주택 침수 50건 등 모두 140건 넘는 호우 피해 신고가 잇따랐습니다.



전남 해안에서는 시간당 60mm가 넘는 집중호우로 목포와 해남, 영암 등지에 긴급재난문자가 발송됐습니다.



제주에도 산지를 중심으로 시간당 40mm 안팎의 세찬 비가 내려, 한라산 탐방로가 부분 통제되기도 했습니다.



오늘도 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 곳곳에서 소나기가 오겠습니다.



특히, 아침에는 부산과 경남 남해안을 중심으로 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 시간당 50~100mm의 강한 비가 내릴 것으로 전망됩니다.



(영상편집 : 최혜란)