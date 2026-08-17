1. 거제 시간당 100mm 물폭탄…전남광주도 피해 잇따라



밤사이 경남 거제에 시간당 100mm가 넘는 폭우가 쏟아지면서 주민 대피령이 내려졌습니다. 주말 사이 전남 광주 지역에도 침수 피해가 잇따랐습니다.



2. 김민석, 호남 이어 수도권도 1위…오늘 당 대표 선출



민주당 전당대회 서울과 경기 순회 경선에서 김민석 당 대표 후보가 1위를 차지했습니다. 김 후보와 2위 정청래 후보의 누적 득표율 차이는 8.4%p로, 민주당은 오늘(17일) 대의원 투표와 여론조사 결과를 합산한 최종결과를 발표합니다.



3. 김정관 장관 방미…"15% 관세 상한선 유지에 최선"



김정관 산업통상부 장관이 2천억 달러 규모의 대미 투자 프로젝트를 조율하기 위해 3주 만에 다시 미국을 방문했습니다. 미국이 15%가 넘는 관세를 부과할 수도 있다는 우려에 대해서는 예단하지 않고 최선을 다하겠다고 말했습니다.



4. "처분 재산도 환수"…친일재산위, 16년 만에 부활



친일 반민족 행위자들의 재산을 조사하고 환수하는 법적 기구가 16년 만에 부활합니다. 친일파 후손들이 이미 처분한 재산도 추적 대상이 되고 포상금 규정도 신설됐습니다.