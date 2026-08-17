그리스 산불로 2명 사망…벨기에 '사상 최대 규모' 산불

▲ 16일(현지시간) 그리스 아테네 서쪽 살라미나 섬에서 산불이 발생한 가운데 한 주택이 불타고 있다.

그리스 수도 아테네 인근 살라미나섬에서 16일(현지시간) 산불로 2명이 사망하고 수백 명이 대피했습니다.16일 AFP와 신화통신 등에 따르면, 소방당국은 이날 살라미나섬 남부 페리스테리아 해변 지역에서 2명의 시신을 수습했다고 밝혔습니다.사망자의 구체적 신원은 알려지지 않았지만 부부로 추정됩니다.또 페리스테리아와 함께 동부 셀리니아 해변지역 등에 산불 대피령을 내렸으며, 성모승천 대축일 주말을 맞아 해변을 찾은 관광객과 주민 등 수백 명이 대피했다고 전했습니다.그리스 국영통신 ANA는 또 9명이 화상을 입어 치료받았다고 보도했습니다.아테네 바로 서쪽에 위치한 살라미나섬에는 약 3만7천 명이 거주하고 있으며, 이들 중 상당수가 고령자입니다.불은 소나무 숲 등을 태우고 있으며, 당국은 소방차와 헬기, 항공기 등을 동원해 대응하고 있습니다.그리스 해안경비대도 이 지역에 순찰정 7척을 파견했으며, 민간 선박도 대피 지원할 수 있도록 대기시켰습니다.해안경비대는 약 90명이 해상으로 대피했다고 밝혔습니다.그리스에서는 여름에 산불이 자주 발생했습니다.2018년 동부 지역에서 산불이 나 100명 이상이 숨졌고, 2023년 북동부 지역에서 발생한 산불은 유럽연합(EU) 역사상 최대 규모의 산불로 기록됐습니다.올해에는 지난달 말부터 그리스에서 강한 바람을 타고 여러 건의 대형 산불이 발생했습니다.지난 24시간 동안에만 그리스 전역에서 모두 34건의 산불이 발생한 것으로 집계됐습니다.이날 살라미나섬 산불 사망자를 포함해 올여름 그리스 전역에서 산불로 목숨을 잃은 사람은 모두 8명으로 파악됐습니다.한편, 지난 14일 벨기에 동부에서 발생한 산불도 사상 최대 규모로 번지면서 독일 국경을 향해 확산하고 있습니다.로이터 통신에 따르면 벨기에 동부 자연보호구역인 오트파뉴에서 14일 시작된 산불로 이날 오전까지 축구장 4천200개 면적에 해당하는 약 3천㏊가 탔습니다.이는 2011년 약 1천400㏊를 태운 산불의 두 배가 넘는 규모로, 벨기에에서 기록된 산불 중 가장 큰 규모입니다.벨기에 전역에서 동원된 소방대원들과 인접국 독일·룩셈부르크 소방대가 밤샘 진화 작업을 벌였으며, 벨기에군과 지역 농민들도 진화에 힘을 보태고 있습니다.유럽연합(EU)도 벨기에의 긴급 지원 요청에 따라 전날 유럽 각지에서 소방 헬기 3대와 소방용 항공기 2대를 투입했습니다.산불이 발생한 리에주 지방 당국은 "현재까지 주택 피해는 발생하지 않았지만, 불길이 여전히 가까이 있고 연기도 상당한 수준"이라며 대피한 주민들에게 아직 집으로 돌아가지 말라고 당부했습니다.소방당국은 특히 독일 국경 방향으로 번지는 불길을 잡는 데 주력하고 있습니다.독일 국경지역 당국도 긴장하고 있습니다. 벨기에와 인접한 독일 몬샤우 당국은 산불이 독일 영토까지 번질 가능성은 크지 않을 것으로 예상하면서도 심각한 연기 피해가 우려된다며 국경 인근 주민들에게 대피를 권고했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)