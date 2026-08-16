이란군 총사령관 "미군 사살·생포하면 3만 달러 포상금"

▲ 아미르 하타미 이란군 총사령관

이란 군 당국이 미군을 사살하거나 생포하면 3만 달러(약 4천250만 원) 상당의 포상금을 지급하겠다고 16일(현지시간) 밝혔습니다.여성이 이를 수행할 경우 포상금은 두 배로 늘어납니다.이란 국영 IRIB 방송에 따르면 아미르 하타미 이란군 총사령관은 이날 언론인 및 미디어 관계자 표창 행사에서 "재정적 성전(聖戰)에 참여하겠다는 수많은 요청이 쇄도함에 따라 포상금 계획을 수립했다"고 말했습니다.그는 "침략자인 미군을 사살하거나 생포해 인계하는 자는 재정적 성전 후원자들의 지원과 이란군의 보증 아래 3만 달러, 즉 50억 토만의 포상금을 이란군으로부터 받게 된다"고 설명했습니다.특히 하타미 사령관은 이 임무를 성공적으로 완수한 이란 여성에게는 두 배의 포상금이 지급된다고 강조했습니다.하타미 사령관은 "미국은 이곳이 이란임을 명심해야 한다. 만약 미국이 오판을 저지른다면 역사에 길이 남을 본보기가 될 것"이라고 강력히 경고했습니다.이번 전쟁 중 이란 영토 내에 미 지상군이 배치된 사실은 공식적으로 알려진 바 없습니다.다만 지난 4월 미군 전투기 추락 후 탈출한 조종사를 미군이 구출한 적은 있습니다.미국과 이란 간의 전쟁은 지난 2월 28일 미국이 이스라엘과 합동으로 이란을 공격하면서 시작됐습니다.이후 약 40일간의 교전 끝에 4월 휴전이 성사됐고, 6월 평화 협상을 위한 프레임워크가 마련됐으나 결국 결렬됐습니다.평화 협상 결렬 후 미국과 이란은 이란 남부와 호르무즈 해협 일대를 중심으로 산발적인 무력 충돌을 이어왔습니다.카타르와 파키스탄 등 중재국이 나서서 양측과 접촉 중이지만 협상 재개의 실마리를 찾지 못하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)