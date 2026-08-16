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백인천 감독 빈소에 조문 행렬…일 닛폰햄 구단 조화 보내 애도

최희진 기자
작성 2026.08.16 20:03 조회수
백인천 감독 빈소에 조문 행렬…일 닛폰햄 구단 조화 보내 애도
▲ 허구연 한국야구위원회 총재가 16일 충남 천안 단국대병원 장례식장에 차려진 고 백인천 전 감독의 빈소에서 조문하고 있다.

고(故) 백인천 전 감독의 별세 이틀째인 오늘(16일), 빈소가 차려진 충남 천안 단국대병원 장례식장에는 백 전 감독을 추모하는 야구인들의 조문이 잇따랐습니다.

한국야구위원회(KBO) 허구연 총재를 비롯해 구본능 전 총재, 김인식 전 대표팀 감독, 김인석 LG 트윈스 대표와 차명석 단장, 민경삼 전 SSG 랜더스 대표 등이 고인을 추모했습니다.

경동고 후배이자 고교 재학 시절 '백인천장학회' 장학금을 받았던 유승안 전 한국리틀야구연맹 회장은 어제에 이어 오늘도 빈소를 지켰습니다.

백 전 감독이 삼성 라이온즈를 이끌 당시 선수로 뛰었던 이만수 전 SK 와이번스(현 SSG 랜더스) 감독도 빈소를 찾아 애도했습니다.

백 전 감독이 선수로 뛰었던 일본프로야구에서도 조의를 표했습니다.

일본프로야구 닛폰햄 파이터스는 코무라 마사루 대표이사 명의로 조화를 보냈습니다.

백 전 감독은 1962년 닛폰햄의 전신인 도에이 플라이어스에 입단한 뒤 1974년까지 뛰었습니다.

도에이 소속 당시 백 전 감독과 함께 선수 생활을 했던 재일교포 장훈(일본명 하리모토 이사오)씨는 이날 일본의 한 매체를 통해 "소중한 후배이자 같은 시대를 함께 달려온 동료"라며 백 전 감독과 함께 했던 시간을 회고하는 칼럼을 쓰기도 했습니다.

1975년 일본프로야구 타격왕 출신인 백인천 전 감독은 일본프로야구를 호령하다 국내 프로야구 원년인 1982년 귀국해 MBC 청룡에서 감독 겸 선수로 뛰었으며 그해 타율 0.412라는 불멸의 기록을 남겼습니다.

이후 삼미 슈퍼스타즈에서 선수 은퇴 후 LG, 삼성, 롯데 자이언츠 감독 등을 지냈습니다.

백인천 전 감독은 어제(15일) 오전 뇌출혈로 치료받던 중 별세했습니다.

장례는 KBO가 주관하는 'KBO장'(葬)으로 거행되며 장례위원장은 전 대한야구협회 부회장인 원로 야구인 김소식 씨가 맡았습니다.

허구연 총재와 유영규 전 KBO 총재는 고문으로, 박근찬 KBO 사무총장은 집행위원장으로 참여합니다.

발인은 내일(17일) 오전 8시입니다.

(사진=한국야구위원회 제공, 연합뉴스)
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