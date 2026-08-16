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[날씨] 내일 오전까지 영남 강한 비…서쪽 중심 소나기

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작성 2026.08.16 21:07 조회수
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광복절 연휴인 오늘(16일) 서해상에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향으로 전국에 비가 내렸습니다.

가뭄이 심했던 남부 지방에서는 기다리던 비 소식이지만 양이 많아 문제인데요.

내일까지 경남 남해안 지역에 150mm 이상, 경남 동부 내륙과 제주 산간 지역에 100mm 이상, 경북 남부 동해안에도 80mm 이상의 폭우가 집중되겠고요, 서울에는 5에서 10mm의 비가 예상됩니다.

내일 오전까지 영남 지역에는 시간당 20에서 50mm 안팎의 매우 세찬 비가 쏟아질 때 있어 비 피해 없도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.

영남과 제주 지역의 비는 내일 밤까지 이어지겠고요, 그 밖의 지역은 내일 오전 중이면 비가 대부분 마무리될 텐데요.

비가 그친다 하더라도 서쪽 지역을 중심으로는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.

내일 남부와 제주 지역에서는 바람이 강하게 불어들겠습니다.

해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.

내일 아침 서울의 기온 24도, 대구가 23도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 30도, 대구 28도로 오늘과 비슷하겠습니다.

수요일부터는 다시 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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