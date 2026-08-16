서교림, 역전극으로 KLPGA 시즌 3승…대상 포인트 1위로

▲ 서교림

서교림이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억원)에서 3타차 역전 우승을 거두며 시즌 3승을 수확했습니다.서교림은 오늘(16일) 경기도 포천의 몽베르 골프클럽 명성산 코스(파72)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 버디 9개를 쓸어 담고 보기는 1개를 막는 맹타를 휘둘러 8언더파 64타를 쳤습니다.합계 18언더파 270타를 적어낸 서교림은 3라운드까지 공동 선두였던 동갑내기 라이벌 김민솔을 2타차 2위(합계 16언더파 272타)로 밀어내는 역전 우승을 거뒀습니다.시즌 세 번째 우승과 함께 우승 상금 2억1천600만원을 받아 든 서교림은 다승 부문에서 김민솔과 어깨를 나란히 하며 대상 포인트 1위로 올라섰습니다.공동 선두 김민솔과 최예림에 3타 뒤진 4위에서 4라운드를 시작한 서교림은 11번 홀까지 보기 없이 버디 5개를 낚아 선두 그룹을 맹추격했습니다.12번 홀(파5)에서 보기를 적어내 주춤했던 서교림은 정교한 아이언 샷과 퍼트를 앞세워 13번 홀(파4)부터 15번 홀(파3)까지 3개 홀 연속 버디를 잡았습니다.이때까지만 해도 우승이 불확실했지만, 단독 선두를 달리던 김민솔의 실수가 나오면서 리더보드 상단의 순위가 요동을 쳤습니다.김민솔은 14번 홀(파5)에서 티샷을 오른쪽 숲속으로 날려 보내는 바람에 언플레이어블을 선언하고 티박스로 돌아가 세 번째 샷을 쳐야만 했습니다.다섯번째 샷 만에 공을 그린 위에 올린 뒤 2퍼트로 홀아웃한 김민솔은 이 홀에서만 2타를 잃었습니다.단독 선두가 된 서교림은 17번 홀(파3)에서 3ｍ가 안 되는 버디 퍼트를 놓쳐 아쉬워했습니다.이 사이 김민솔은 14번 홀 더블보기를 딛고, 15번 홀(파3)과 16번 홀(파4)에서 연속 버디를 잡아 서교림을 한 타 차로 압박했습니다.하지만 서교림은 18번 홀(파4)에서 5ｍ 거리의 짜릿한 버디 퍼트를 성공, 2타차 선두로 먼저 경기를 끝내며 우승에 쐐기를 박았습니다.시즌 4승을 눈앞에 뒀던 김민솔은 대상 포인트에서 2위로 밀렸지만, 시즌 상금 순위에서는 1위를 지켰습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)