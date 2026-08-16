중, 난징대학살 만행 일본군 편지 공개…"패잔병 1만여 명 살해"

▲ 중국의 난징대학살 추도식

중국이 일본의 패전 81주년을 맞아 난징대학살 관련 기록물을 추가 공개했습니다.관영 신화통신은 오늘, 난징대학살 희생동포 기념관이 어제 중국을 침략한 일본군 병사의 친필 편지 등을 공개하는 사료 기증 행사를 열었다고 보도했습니다.이번에 공개된 일본군 제16사단 병사 이시카와 모리타가 1937∼1939년에 쓴 서신 모음과 일본군 제114사단 병사 미쓰이 시게마사가 일본으로 보낸 엽서 등에는 당시 일본군의 행적이 상세히 적혔다고 신화통신은 전했습니다.특히 이시카와 모리타가 1937년 12월 20일 쓴 것으로 보이는 편지에는 "며칠 전 패잔병 1만여명을 죽였다"고 쓰여 있습니다.편지가 쓰인 시점은 난징이 함락된 지 불과 일주일 뒤라고 신화통신은 짚었습니다.이 기록은 난징대학살 당시 일본군 제16사단이 중국군 포로를 대규모로 학살한 만행을 저질렀다는 주장을 뒷받침하는 것으로 평가됩니다.같은 부대의 또 다른 병사의 일기와도 교차 검증됩니다.미쓰이 시게마사가 보낸 엽서에는 1937년 12월 12일 그가 소속된 부대가 난징 중화문 인근의 진링 병기공장을 공격할 당시 다수의 중국 포로와 무기를 노획한 상황이 담겨 있습니다.기념관은 이들 자료를 포함해 문물·사료 150여점(세트)과 문헌자료 100여점을 올해 상반기에 새로 수집했다고 밝혔습니다.또한 사료 대부분을 중국 청년들로부터 기증받았다고 설명했습니다.중국의 국가기억·국제평화연구원의 멍궈샹 연구원은 "이들 문물·사료와 문헌자료는 난징대학살 등 중국을 침략한 일본군 만행의 실상을 보여준다"면서 "자료의 출처는 각기 다르지만 상호 입증을 통해 부인할 수 없는 증거를 구성한다"고 말했습니다.일본군은 중일전쟁이 한창이던 1937년 12월 13일부터 이듬해 1월까지 당시 국민당 정부의 수도였던 난징시에서 군인과 민간인을 가리지 않고 무차별 살육하는 만행을 저질렀습니다.중국은 당시 30만명이 넘는 이들이 희생당한 것으로 추정합니다.중국은 그동안 난징대학살과 관련해 기증받거나 발굴한 사료를 지속적으로 수집·정리하고 공개해왔습니다.또 2014년부터 난징대학살 추모일(12월 13일)을 국가급 행사로 격상해 국가 추도식을 개최하고 있습니다.(사진=게티이미지)