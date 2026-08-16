[날씨] 남부지방 많은 비…내일까지 최대 200mm 더 온다

<앵커>



광복절 연휴인 오늘(16일) 전국 곳곳에 비가 이어집니다. 특히 남부를 중심으로 내일까지 강하고 많은 비가 예보되어 있는데요. 자세한 날씨 기상센터 연결해 봅니다.



안수진 캐스터?



<기상캐스터>



연휴 기간 동안 맑은 하늘을 보시기는 힘들겠습니다.



현재 제 옆으로는 서울 하늘 모습 보이고 있는데요.



잔뜩 흐린 표정에 빗줄기가 굵어졌다 약해졌다를 반복하면서 비가 내리고 있습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 비구름이 동쪽으로 이동하면서 현재 수도권과 동쪽 지역 그리고 제주 지역을 중심으로 비가 내리고 있고요.



붉은색의 강한 비구름대가 위치하고 있는 통영에는 시간당 50mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



따라서 일부 경남과 전남 동부 그리고 제주 산지를 중심으로는 호우특보가 내려졌습니다.



연휴의 마지막 날인 내일까지도 비가 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 중부를 중심으로 적게는 5에서 많게는 50mm, 호남 지역에 10에서 최고 80mm, 경북 지역에 많게는 100mm 이상, 경남 지역에 최고 150mm 경남 남해안 지역에 200mm 이상, 제주 산간 지역에도 150mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다.



중부를 중심으로는 비가 소강상태를 보일 때가 많겠지만 남부 지방은 강하고 많은 비가 집중되는 만큼 피해 없도록 대비 잘해 주셔야겠습니다.



내일 오후가 되면서 비는 서서히 그치겠고요.



비가 그친다 하더라도 곳곳에서 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 24도, 대구가 23도에서 출발하고요.



낮 기온은 서울 31도, 대구 28도로 오늘과 비슷하겠습니다.



비가 그친 뒤에는 다시 더위가 찾아올 전망입니다.





(안수진 기상캐스터)