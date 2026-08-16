김정관 산업부 장관 다시 미국행…대미투자 속도 빨라지나

대미투자 진행과 관세 조치 등 과제가 산적한 가운데 김정관 산업통상부 장관이 예정에 없이 미국으로 출국했습니다.



김 장관은 오늘(16일) 오전 미국으로 떠났습니다.



김 장관이 미국을 방문하는 건 지난달 한미 조선협력센터 개소식에 참석한 이후 약 3주만으로, 통상 현안을 논의하기 위해 긴급하게 일정을 조율한 것으로 알려졌습니다.



김 장관은 현지에서 대미투자 프로젝트 추진과 미국의 과잉생산 관련 관세 조치에 대한 협의를 이어갈 것으로 보입니다.



한국과 미국은 지난해 3천500억 달러 대미 투자를 조건으로 미국의 상호관세를 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 바 있습니다.



산업부는 대미 투자 1호 프로젝트로 가스복합화력발전소 건설 사업을 낙점하고 미국 측과 조율해 왔습니다.



정부는 연내 1호 프로젝트를 선정한다는 계획을 세웠지만, 미국은 외교 채널을 통해 한국 정부에 신속한 투자 이행을 거듭 촉구하고 있습니다.