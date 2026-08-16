암 환자 위협하는 합병증 '악액질', 장내 미생물로 조절

▲ 천연물 화합물 및 유익균 기반 암 악액질 극복 기전

암 환자의 체중과 근육이 급격히 감소하는 합병증인 '암 악액질'을 천연물과 장내 미생물을 통해 개선하는 기술이 제시됐습니다.한국과학기술연구원(KIST)은 천연물유효성최적화연구센터 김명석 선임연구원, 이충구 책임연구원 공동연구팀이 장내 미생물 생태계를 조절해 암 악액질을 개선할 수 있는 천연물 후보물질과 작용 원리를 규명했다고 16일 밝혔습니다.암 악액질은 암 환자의 최대 80%까지 나타나며 암 관련 사망 20%와 관련된 것으로 알려져 있으나 이를 근본 치료하는 약물은 없는 상황입니다.연구팀은 4천여 종 천연물 라이브러리를 분석해 마이켈리올라이드(MCL)가 암 악액질 개선 효과를 보이는 것을 확인했습니다.MCL은 식물 등 천연물에서 유래한 화합물로 체내 염증 반응 억제, 단백질 변형 조절 기능 등을 갖고 있습니다.장암과 췌장암 동물 모델에 MCL을 투여한 결과 종양 크기에는 영향을 주지 않으면서 근육량은 34%, 근력은 31% 증가했습니다.또 MCL이 암으로 저하된 면역세포 기능을 회복하고 염증성 사이토카인 분비를 억제해 근육 파괴를 유도하는 염증 반응을 줄이는 것으로 나타났습니다.연구팀은 이런 효과가 장내 미생물과 연관 있는 점도 밝혀냈습니다.장내 미생물을 제거한 항생제 처리 쥐 모델에서는 MCL 효과가 나타나지 않았는데, 분석 결과 MCL이 장내 유익균인 포카이콜라 불가투스를 선택적으로 증가시키는 것으로 나타났습니다.연구팀은 여기 더해 이 균주가 생성하는 대사물질 분석을 통해 근육 합성 촉진과 염증반응 억제에 관여하는 고리형 펩타이드 11종도 새로 규명했습니다.이 책임연구원은 "장내 미생물과 면역 조절을 기반으로 암 악액질 치료 가능성을 제시한 성과"라며 "향후 마이크로바이옴 기반 치료제 개발로 이어질 수 있도록 후속 연구를 지속하겠다"고 말했습니다.이번 연구결과는 지난 5월 5일 국제학술지 '마이크로바이옴'에 실렸습니다.(사진=KIST 제공, 연합뉴스)