오늘 서울·경기 경선…호남에선 김민석 압승

<앵커>



민주당의 내일(17일) 차기 당대표 선출을 앞두고 오늘 저녁에는 서울, 경기 순회 경선 결과가 발표됩니다. 어제 호남 순회경선에서는 김민석 후보가 과반 득표로 정청래 후보에 압승을 거뒀습니다.



보도에 손형안 기자입니다.



<기자>



민주당은 새 지도부 선출을 위한 마지막 순회 경선인 서울과 경기 지역 권리 당원 투표 결과를 오늘 저녁 발표합니다.



내일 대전에서 열리는 전당대회에서는 권역별 권리당원 누적 투표 결과에 국민여론조사 결과를 합산해 최종 결과가 발표됩니다.



어제 열린 호남권 순회경선에서는 전남 광주와 전북의 권리당원 투표 결과, 김민석 당대표 후보가 13만 9천여 표로 1위를 기록했습니다.



정청래 후보는 7만 9천여 표로 2위, 송영길 후보는 2만 3천여 표로 3위로 집계됐습니다.



직전까지 1위 김민석 후보가 2위 정청래 후보를 3천여 표 차이로 앞서고 있었는데, 호남 경선 이후 누적 득표 차이는 6만 3천여 표로 늘었습니다.



누적 득표율은 김 후보 52.21%, 정 후보 38.14%로 그 차이도 14%포인트 정도로 벌어졌습니다.



다만 대구, 경북, 경남 득표에만 주는 5% 가중치는 적용되지 않은 수치입니다.



김 후보의 호남 압승은 정부의 '3대 메가 프로젝트'에 따른 호남 반도체 기지 추진에 대한 기대감과 이재명 대통령과 누가 더 가까운지에 대한 호남 당심의 판단 등이 작용했다는 분석입니다.



합동 연설에서 세 후보는 호남 당심에 지지를 호소했습니다.



[송영길/민주당 당대표 후보 : 호남 사위(정청래)도 좋지만 아들에게 힘을 줘야 되지 않겠습니까. 호남의 아들이 돌아왔습니다, 여러분.]



[김민석/민주당 당대표 후보 : (국민의힘 이진숙 의원 같은) 여자 전두환도 여자 히틀러도 대한민국에 발 붙이지 못하게 하겠습니다.]



[정청래/민주당 당대표 후보 : 강력한 개혁당 대표 정청래와 함께해 주십쇼.]



5명을 뽑는 최고위원 선거의 경우 호남권 경선까지의 누적 결과를 보면 박선원, 최민희, 서미화, 김용, 한민수 후보가 순서대로 1위부터 5위까지 기록해 친명 3명, 친청 2명 구도입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 위원양)