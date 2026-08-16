'인니 플로레스섬 강진' 사망자 47명으로 늘어…235차례 여진

▲ 인도네시아 지진

인도네시아 플로레스섬 인근 해안에서 발생한 규모 7.7 강진의 사망자 수가 47명으로 늘었습니다.인도네시아 국가재난관리청(BNPB)은 현지시간 16일 전날 동부 소순다 열도에 있는 누사틍가라티무르주 플로레스섬 북부 해안에서 발생한 지진으로 47명이 사망했다고 밝혔습니다.BNPB는 현재까지 시신 47구를 수습했고, 부상자 50명이 병원으로 이송됐다고 말했습니다.사망자 수는 전날 오후까지 38명이었지만, 매몰자 수색과 구조 작업이 이어지면서 9명이 늘었습니다.BNPB는 이번 지진으로 플로레스섬 곳곳에서 주택 157채가 완전히 무너지고 189채가 파손됐다고 전했습니다.이로 인해 주민 2천명이 임시 대피소로 이동했습니다.학교 87곳과 의료 시설 18곳, 관공서 6곳 등 공공시설 100여 곳도 파손됐다고 BNPB는 덧붙였습니다.시카 지역에 있는 마우메레 수색구조사무소의 파투르 라흐만 소장은 "지진으로 인한 산사태로 플로레스섬 전역에서 많은 외딴 마을이 매몰됐다"며 사상자가 더 늘 수 있다고 우려했습니다.인도네시아 기상 당국은 전날 규모 7.7의 첫 지진이 일어난 이후 최소 235차례 여진이 발생했으며, 가장 큰 규모의 여진은 6.2로 기록됐다고 밝혔습니다.또 응아다 지역에 있는 해안 마을은 1.6m 높이의 쓰나미 파도가 일었다가 빠나가면서 진흙과 잔해로 뒤덮였고, 일부 어선들은 해안에 좌초됐습니다.누사틍가라티무르주 엔데 지역과 남술라웨시주 일부 지역에서도 0.5∼0.9m 높이의 쓰나미 파도가 관찰됐습니다.인도네시아 경찰은 정전과 산사태로 일부 지역에서 매몰자 수색과 구조 작업이 지연되고 있다고 설명했습니다.루디 다르모코 누사틍가라티무르주 경찰청장은 "인명 피해 정보를 계속 수집하고 있지만 통신이 끊겨 어려움이 있다"며 "산사태가 난 엔데 지역에서는 라부안 바조에서 라란투카까지 플로레스섬을 가로지르는 700㎞ 길이의 산악 고속도로가 차단됐다"고 말했습니다.앞서 전날 오전 5시 58분께 플로레스섬 북부 해안에서 규모 7.7의 강진이 발생했습니다.이 지진으로 플로레스섬 대부분 지역에서 진동이 감지됐습니다.인도네시아는 '불의 고리'로 불리는 환태평양 조산대에 있어 지진과 화산 폭발이 자주 발생합니다.2004년에는 수마트라섬 북부 아체주의 반다아체 해상에서 규모 9.1 강진이 일어난 뒤 쓰나미가 덮쳐 17만명이 숨졌습니다.200만명이 사는 플로레스섬에서는 1992년에도 규모 7.7의 강진 후 쓰나미가 발생해 2천500명가량이 사망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)