뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

배지환, MLB 밀워키 입단 6일 만에 방출 대기

최희진 기자
작성 2026.08.16 10:39 조회수
배지환, MLB 밀워키 입단 6일 만에 방출 대기
▲ 배지환

미국프로야구 메이저리그 밀워키 브루어스에 새 둥지를 틀었던 배지환 선수가 입단 6일 만에 방출 대기 명단에 올랐습니다.

밀워키는 16일(한국시간) 배지환을 방출 대기(DFA·Designated for assignment) 조처하고 애슬레틱스에서 현금 트레이드로 영입한 유틸리티 플레이어 조너선 오넬러스를 로스터에 등록했다고 밝혔습니다.

방출 대기 통보를 받은 배지환은 영입 의사를 밝힌 팀이 나타나면 곧바로 이적할 수 있지만, 그를 원하는 팀이 나타나지 않으면 마이너리거로 신분이 바뀌거나 자유계약선수(FA)가 됩니다.

배지환은 올 시즌 뉴욕 메츠 산하 마이너리그 트리플A팀인 시러큐스 메츠에서 뛰다가 지난 5일 방출됐습니다.

그는 10일 밀워키와 계약한 뒤 입단 당일 빅리그 미네소타 트윈스전에 출전해 번트 안타를 치는 등 인상적인 모습을 보였습니다.

그러나 이후 경기에선 안타 생산에 실패하고 별다른 활약상을 펼치지 못했습니다.

지난 12일 샌디에이고 파드리스전에선 수비 과정에서 실수해 대량 실점의 빌미를 주는 등 불안한 모습을 보였습니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
최희진 기자 사진
최희진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지