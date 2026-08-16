임성재, PGA 투어 PO 1차전 3R 공동 2위…1위 셰플러와 두 타 차

▲ 임성재

임성재가 미국프로골프(PGA) 투어 2026시즌 플레이오프(PO) 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십(총상금 2천만달러) 3라운드에서 선두 스코티 셰플러(미국)와 격차를 2타로 좁혔습니다.임성재는 16일(한국시간) 미국 테네시주 멤피스의 TPC 사우스윈드(파70)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 5개, 보기 2개를 묶어 3언더파 67타를 쳤습니다.그는 3라운드 합계 11언더파 199타를 기록해 샘 번스(미국)와 함께 공동 2위에 이름을 올렸습니다.1위 셰플러는 이날 2언더파 68타를 치면서 13언더파 197타를 적어냈습니다.임성재는 17일에 열리는 최종 라운드에서 역전 우승에 도전합니다.아울러 임성재는 공동 4위 그룹을 3타 차, 공동 10위 그룹을 5타 차로 따돌리면서 PO 2차전인 BMW 챔피언십 진출 가능성을 높였습니다.PGA 투어 PO 1차전은 페덱스컵 상위 70위, 2차전은 50위까지 출전하고 최종 PO 3차전 투어 챔피언십은 30위까지 출전권이 주어집니다.임성재는 이번 대회를 2위로 마치면 페덱스컵 랭킹을 현 53위에서 35위로 끌어올릴 수 있습니다.이날 임성재는 1번 홀(파4)에서 첫 버디를 낚았으나 3번 홀(파5)에서 티샷이 우측으로 빗나간 뒤 두 번째 샷이 물에 들어가면서 벌타를 받고 보기를 기록했습니다.하지만 임성재는 집중력을 잃지 않았습니다.6번 홀(파4)에서 4.6ｍ 버디 퍼트를 넣었고, 9번 홀(파4)에선 두 번째 샷을 홀 1.8ｍ 옆에 붙이며 한 타를 더 줄였습니다.후반에는 11번 홀(파3)에서 보기를 범했으나 12번 홀(파4)에서 곧바로 버디를 낚으며 만회했고, 16번 홀(파5)에서 버디를 추가해 순위를 지켰습니다.2라운드까지 공동 27위에 머물던 김시우는 이날 버디 7개, 보기 2개를 합해 5언더파 65타를 기록, 3라운드 합계 7언더파 203타로 공동 6위까지 순위를 끌어올렸습니다.김주형의 상승세도 돋보였습니다.그는 이날 버디 9개, 보기 2개를 묶어 7언더파 63타를 치면서 3라운드 합계 6언더파 204타로 전날 공동 45위에서 공동 10위로 껑충 뛰어올랐습니다.김주형은 2번 홀(파4)부터 7번 홀(파4)까지 6연속 홀 버디를 기록하는 등 라운드 초반 무섭게 타수를 줄였습니다.15번 홀(파4)까지 8타를 줄이면서 '꿈의 59타' 가능성도 키웠으나 마지막 3개 홀에서 한 타를 잃으며 아쉬움을 남겼습니다.제이크 냅(미국)과 토미 플리트우드(잉글랜드)는 8언더파 202타로 공동 4위, 알렉스 노렌(스웨덴), 마쓰야마 히데키(일본), 브라이언 하먼(미국)은 6언더파 204타로 김시우와 함께 공동 6위를 이뤘습니다.2라운드까지 임성재와 공동 2위를 달리던 빅토르 호블란(노르웨이)은 이날 2타를 잃고 공동 10위로 밀렸습니다.(사진=게티이미지)