이란에 묶여버린 트럼프…"누가 감히 나를 막을 거냐"

미국이 이란 전쟁에 집중하는 사이 중국은 세력 확장에 속도를 내면서 미국 아시아 동맹국들의 안보 우려가 급증하고 있다고 미 뉴욕타임스가 분석했습니다.



지난달 중국과 필리핀의 영유권 분쟁 해역인 남중국해 스카버러 암초 인근에서는 중국 해경이 필리핀 측에 곤봉 가격과 물대포 공격 등을 잇달아 감행했습니다.



두 나라 사이에 수년 만에 일어난 가장 심각한 무력 충돌로, 주필리핀 미국 대사는 분노를 표명하며 미국이 동남아시아의 오랜 동맹국인 필리핀과 함께하겠다고 선언했습니다.



하지만 뉴욕타임스는 중국이 아시아 지역에서 확장주의 행보를 자제할 거라고 예상하는 사람은 아무도 없다고 짚었습니다.



또 이란전쟁으로 인한 주의 분산과 군 자원 소모를 고려하면 미국이 중국의 영향력을 억제할 의지를 두고 아시아 국가들 사이에서 의구심이 커지고 있다고 전했습니다.



아시아 동맹국들이 유사시 미국의 보호를 받을 가능성에 서서히 의문을 품기 시작했다는 겁니다.



미국은 이란전쟁 장기화로 방공 요격 미사일을 포함한 군의 핵심 무기가 고갈되고 있는 상황입니다.



이란의 미사일·드론 공격에 중동 일부 미군 기지 시설이 파괴되고 병력은 대피했는데, 이는 이란보다 강력한 중국 군대가 아시아 분쟁에서 할 수 있는 역할을 시사한다고 뉴욕타임스는 풀이했습니다.



중국은 지난달 6일 핵무기를 탑재할 수 있는 SLBM을 태평양에서 시험 발사하기도 했는데, 중국이 이렇게 군사력을 과시하는 동안 트럼프 행정부는 인도네시아와 일본 등의 일부 영사관 폐쇄를 추진하고, 방위비 분담금 증액 필요성을 언급했습니다.



미국이 중국과 타협해 기존 강경한 입장을 접고 관계를 개선하려는 행보도 아시아 동맹국들을 불안하게 하는 요소라고 뉴욕타임스는 짚었습니다.



실제로 트럼프 대통령은 최근 중국을 대등한 강대국으로 인정하는 모습을 보여줬고, 지난 5월 열린 미중 정상회담에서도 시진핑 주석에 대한 찬사를 아끼지 않았습니다.



트럼프 대통령과 시 주석의 관계가 친밀해지면서 일부 아시아 국가는 소외감을 느끼면서도 중국과 우호적인 태도를 유지하는 쪽을 선택하고 있는데, 이는 중국이 이들 대부분 국가의 최대 교역국이고, 미국은 경제적 대안을 제시하지 못하고 있기 때문이라고 뉴욕타임스는 분석했습니다.



(취재 : 이호건 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)