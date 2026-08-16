U-17 여자배구, 세계선수권 5-6위 결정전 진출…태국 3대 0 완파

▲ 17세 이하 여자배구 대표팀

17세 이하(U-17) 여자 배구대표팀이 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 5-6위 순위 결정전에 진출했습니다.이승여 감독이 이끄는 대표팀은 16일(한국시간) 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린 U-17 세계선수권대회 태국과 5-8위 순위 결정전에서 세트 점수 3대 0(25-19 25-15 25-11)으로 완승했습니다.한국은 17일 새벽 2시 이탈리아와 5위 자리를 두고 최종전을 치릅니다.대표팀은 앞서 조별리그에서 5전 전승을 거두고 16강에 진출한 뒤 필리핀을 꺾고 8강에 올랐습니다.그러나 8강에서 튀르키예에 석패해 준결승 진출이 좌절됐습니다.4강 진출에는 실패했지만, 한국은 순위 결정전에서도 집중력을 유지하며 태국을 상대로 완승을 거뒀습니다.한국은 1세트부터 강한 서브와 다양한 공격으로 태국 수비를 흔들었습니다.21대 17에서는 최민주(경해여중)의 중앙 속공과 손서연(선명여고)의 연속 득점으로 점수 차를 벌렸습니다.손서연은 24대 19에서도 감각적인 쳐내기 공격을 성공했습니다.2세트에서도 손서연의 활약이 빛났습니다.그는 14대 8에서 강한 스파이크를 상대 코트 안에 꽂아 넣었고 24대 15에서 마무리 공격을 했습니다.1,2세트를 연달아 따낸 한국은 3세트 초반부터 점수 차를 크게 벌리며 경기를 주도했습니다.결국 3세트까지 여유 있게 가져오며 셧아웃 승리를 완성했습니다.대표팀 에이스 손서연이 양 팀 최다인 19득점을 기록했고, 장수인(경남여고)은 14득점으로 힘을 보탰습니다.(사진=FIVB 홈페이지 캡처, 연합뉴스)