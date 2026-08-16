리그 데뷔전부터 번뜩인 황인범…감각적 패스로 쐐기골 어시스트

▲ 황인범

올여름 포르투갈 프로축구 명문 FC포르투에 입단한 국가대표 미드필더 황인범이 리그 데뷔전에서부터 번뜩이는 활약을 보여주며 첫 공격포인트를 작성했습니다.황인범은 16일(한국시간) 포르투갈 빌라 두 콘드의 이스타디우 두 히우 아브에서 열린 2026-2027시즌 포르투갈 프리메이라리가 2라운드 원정 경기에서 쐐기 골을 도우며 팀의 2대 0 승리에 힘을 보탰습니다.벤치에서 출발한 황인범은 팀이 1대 0으로 앞선 후반 21분 데니스 귈과 교체 투입되며 그라운드를 밟았고, 후반 39분 승부에 쐐기를 박는 도움을 기록했습니다.알베르투 코스타가 공을 몰고 올라오며 내준 패스를 받은 황인범은 감각적으로 몸을 돌려 방향을 바꾼 뒤, 왼쪽 텅 빈 곳에 자리 잡고 있던 보르하 사인스에게 찔러줬습니다.이를 사인스가 그대로 논스톱 오른발 슈팅으로 마무리하며 득점으로 연결했습니다.황인범은 6분 뒤에도 추가 도움 기회를 맞았습니다.문전으로 쇄도하던 스테판 에우스타키오를 향해 날카로운 롱패스를 보냈고, 공이 에우스타키오의 발끝에 닿았으나 한 번 바운드된 후 상대 골키퍼 품에 안기며 아쉬움을 삼켰습니다.지난달 21일 네덜란드 페예노르트를 떠나 포르투 유니폼을 입은 황인범은 이날이 공식전 두 번째 출전이자 리그 데뷔전이었습니다.그는 3년 계약에 1년 연장 옵션이 포함된 조건으로 팀에 합류했으며, 이적료는 기본 450만 유로(약 73억원)에 50만 유로의 옵션이 추가될 수 있는 것으로 알려졌습니다.앞서 황인범은 지난 2일 열린 SCU 토헤엔시(2부)와의 2026 포르투갈 슈퍼컵(포르투 1-0 승)에서 후반 28분 교체 출전하며 공식 데뷔전을 치르고 우승 트로피를 들어 올렸습니다.이후 리그 개막전에서는 교체 명단에 이름을 올렸으나 결장했습니다.지난 시즌 '디펜딩 챔피언' 포르투는 리그 개막 후 두 경기 연속 무실점 연승을 달리며 승점 6으로 선두에 올랐습니다.(사진=게티이미지)