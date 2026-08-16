이 대통령 "전쟁 끝낼 당사자들 논의 시작하자"

<앵커>



이재명 대통령이 어제(15일) 8·15 경축사를 통해 "오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자"고 제안했습니다. 대북 정책 청사진으로는 '포용, 안정, 책임의 평화 공존'을 제시했습니다.



김혜영 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 어제 제81주년 광복절 경축사를 통해서 제안한 것은 한반도의 정전체제를 평화체제로 바꾸기 위한 '당사자들의 직접적 논의'입니다.



[이재명 대통령 : 아주 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작합시다. 이를 통해 북의 핵 능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것입니다.]



'당사자'에 해당하는 국가들을 거명하지는 않았지만, 한국전쟁과 정전체제에 관여한 남북미중을 중심으로 남북, 북미, 미중 등 양자 대화부터 3자·4자의 다자 테이블까지 폭넓게 염두에 둔 것으로 해석됩니다.



그렇게 평화체제 전환을 위해 당사국들이 머릴 맞대다 보면 '북핵 중단'의 해법도 함께 도출될 수 있을 거라는 전략적 기대도 엿보입니다.



이 대통령은 대북정책 실천 방안으로 '포용적이고 안정적이며 책임 있는 평화 공존'이라는 3대 청사진도 제시했습니다.



[이재명 대통령 : 남북이 평화 공존과 공동 성장을 위해 함께 마주 앉길 바랍니다. 이는 양보가 아닌 공존의 출발점이 될 것입니다.]



이 대통령은 일본과 관련해서는 한일 협력의 성과가 이어지려면 양국 국민의 신뢰가 필요하다며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 새로운 한일관계의 빛은 역사의 그늘 속에서 여전히 아픔을 감내하고 계신 분들께 따뜻한 온기가 될 수 있어야 합니다.]



'신뢰'를 바탕으로 한 '미래'에 방점을 찍은 것입니다.



[이재명 대통령 : 가깝고도 가까운 이웃으로서 평화와 번영의 새로운 60년을 함께 열어갈 수 있기를 기대합니다.]



이 대통령은 친일 반민족 행위자가 부당하게 축적한 재산을 환수해 역사에 대한 확실한 책임을 묻고, 그 재원이 독립유공자와 유가족의 예우에 온전히 쓰이도록 만들겠다고 약속하기도 했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승진)