[날씨] 전국에 비…남해안 최고 250㎜ 집중호우

<앵커>



광복절 연휴 첫날부터 남부지방에는 많은 비가 내린 가운데 내일(17일)까지 전국에 비가 내립니다. 특히 남부와 제주를 중심으로 호우가 예상돼 피해가 없도록 대비해 주셔야겠습니다.



자세한 날씨를 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



저기압의 영향으로 어제 남부지방부터 시작된 비는 현재 전국으로 확대되었습니다.



현재 강수 구름대가 전국을 지나며 시간당 5~10mm 안팎의 비가 내리고 있고요.



특히 강한 강수 구름대가 지나는 전남 지역은 시간당 60mm 안팎의 극한 호우가 쏟아지는 곳이 있습니다.



이에 따라 전남과 경남 제주에는 호우특보가 발효 중인 가운데 내일까지 남부 지방을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 예상됩니다.



예상 강수량 보시면 지리산 부근과 남해안 일대에 최고 250mm 이상 그 밖의 남부에도 50에서 최고 100mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



중부 지방은 20~60mm 안팎의 비가 예상되고 중부 지방은 오후에 소강상태를 보일 때도 많겠습니다.



오늘 남부 지방은 바람도 강하게 불겠습니다.



비가 내리면서 더위는 주춤하겠는데요.



현재 서울이 22.9도, 대구 23.7도로 선선하게 시작하고요.



한낮에도 서울 30도, 대구 26도에 그치겠습니다.



강수는 내일 오전에는 대부분 그치겠고 영남과 제주 지역은 모레 한 차례 더 비 소식이 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)