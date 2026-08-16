트럼프, 이번엔 김정은과 판문점 회동 사진 게시…"사이 좋아"

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▲ 판문점 회동 사진 올린 트럼프 SNS

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장과의 '판문점 번개 회동' 사진을 소셜미디어(SNS)에 올렸습니다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 김 위원장과 판문점 공동경비구역(JSA)에서 나란히 찍은 사진을 게시했습니다.그러면서 "이 특정 사진에선 사이가 좋아 보이지 않지만, 우리가 웃고 있는 사진들도 많이 있다"며 "김정은과 나는 사이가 좋다!(get along GREAT!)"고 적었습니다.판문점 회동은 트럼프 대통령 집권 1기 시절인 2019년 6월 30일 이뤄졌습니다.2018년 6월 12일 싱가포르 회담, 2019년 2월 27∼28일 베트남 하노이 회담에 이은 세 번째 만남이었습니다.당시 트럼프 대통령은 김 위원장과 군사분계선에서 만나 악수한 뒤 잠시 북측으로 넘어갔습니다.이로써 트럼프 대통령은 재임 중 북한 땅을 밟은 최초의 미국 대통령으로 기록됐습니다.이후 두 정상은 문재인 당시 대통령이 합류한 가운데 남측 자유의집에서 1시간 가까이 회담했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 13일에도 김 위원장과의 첫 만남이던 싱가포르 회담 사진을 SNS에 올린 바 있습니다.싱가포르 회담이 열린 지 8년이 된 즈음이었습니다.트럼프 대통령이 김 위원장과 만난 사진을 연달아 올린 것은 자신의 치적을 홍보하면서, 김 위원장과 좋은 관계를 맺은 유일한 서방 정상이라는 점을 강조하려는 차원으로 해석됩니다.나아가 김 위원장과의 정상회담 재추진에 관심이 있다는 메시지를 거듭 발신한 것으로 볼 여지도 있습니다.트럼프 대통령은 지난 3월 13일 백악관에서 당시 김민석 국무총리와 면담했을 때 자신의 방중(5월 중순) 계기에 김 위원장과 만날 수 있을지에 대해 '(김 위원장을) 만나는 건 참 좋습니다.그런데 그게 이번에 중국 가는 시기일 수도 있지만 그건 아닐 수도 있고 그 이후일 수도 있는 거 아니냐'라고 언급했다고 김 전 총리가 언론에 전한 바 있습니다.미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌는 지난 13일 현안 분석글에서 김 위원장이 "싱가포르 공동성명의 기본 원칙을 재확인하기 위해 트럼프와의 회담을 목표로 삼을 수 있다"며 11월 미국 중간선거 이후 회담이 성사될 수 있다고 전망했습니다.(사진=트럼프 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)