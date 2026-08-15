한 총리, 남해안 집중호우 예보에 "선제적 통제·비상근무" 지시

▲ 한성숙 국무총리

한성숙 국무총리는 오늘(15일) 밤부터 남해안 지역을 중심으로 집중호우가 예고됨에 따라 관계 기관에 긴급 지시를 내렸습니다.한 총리는 "연휴 기간 중 야간 취약 시간에 강수가 집중되는 점을 감안해 선제적 점검·통제·대피에 만전을 기하라"고 지시했습니다.이어 "캠핑장·야영장 방문객 및 주민 대피에 만전을 기하고, 산사태 취약 지역과 지하차도, 저지대 주택에 대한 사전 점검 및 모니터링을 철저히 하라"고 강조했습니다.한 총리는 마을방송·사이렌 등 가용 자원을 활용해 대피 안내를 신속히 하고, 해수면 상승을 감안해 해안가 및 인접 저지대 안전 관리에도 신경 쓸 것도 당부했습니다.그러면서 "관계 기관의 비상근무 태세와 정보 공유에 만전을 기하고 현장 대응 인력의 안전에 유의하라"고 덧붙였습니다.기상청에 따르면 광복절 연휴 남해안과 지리산 부근에 최대 250mm 이상, 이외 경남권에 최대 150mm, 산지를 제외한 제주에 최대 100mm의 많은 비가 내릴 것으로 전망됩니다.(사진=연합뉴스)