스키즈 '디스 앤드 댓', 영국 싱글 61위·앨범 80위로 데뷔

▲ 그룹 스트레이 키즈가 지난 6일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 미니앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다.

그룹 스트레이 키즈가 새 앨범 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)과 동명의 타이틀곡으로 영국 오피셜 싱글·앨범 차트 '톱 100'에 모두 이름을 올렸습니다.현지 시간 14일 영국 오피셜 차트에 따르면 스트레이 키즈의 신곡 '디스 앤드 댓'은 싱글 차트 '톱 100'에서 61위로 데뷔했습니다.스트레이 키즈의 노래가 이 차트 진입에 성공한 것은 '마니악'(MANIAC), '특', '락'(樂), '루즈 마이 브레스'(LOSE MY BREATH), '칙칙붐'(CHK CHK BOOM), '세리머니'(CEREMONY), '두 잇'(DO IT)에 이어 이번이 여덟 번째입니다.이 곡이 수록된 동명의 미니앨범은 앨범 차트 '톱 100'에서 80위로 처음 진입했습니다.이외에도 싱글 차트 '톱 100'에서는 캣츠아이의 '애니멀'(ANIMAL)이 16위, '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(GOLDEN)이 45위를 각각 기록했습니다.르세라핌, 아일릿, 캣츠아이가 협업한 '아이코닉 바이 미스테이크'(ICONIC BY MISTAKE)는 93위에 올랐습니다.그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)은 앨범 차트 '톱 100'에서 59위로 21주 연속 진입했습니다.(사진=연합뉴스)