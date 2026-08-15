'손흥민 옛 동료' 로메로, AT 마드리드 이적 확정…이강인과 만난다

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▲ 아틀레티코 마드리드, 크리스티안 로메로 영입 발표

잉글랜드 프로축구 토트넘에서 손흥민(현 로스앤젤레스 FC)과 함께 뛰었던 수비수 크리스티안 로메로(28)가 이강인과 스페인 아틀레티코 마드리드(AT마드리드)에서 호흡을 맞추게 됐습니다.AT마드리드 구단은 오늘(15일) 토트넘에서 뛰던 로메로를 영입했다고 발표했습니다.계약 기간은 2031년 6월까지입니다.영국 BBC 등은 로메로의 이적료가 4천만 유로(약 656억 원)라고 보도했습니다.로메로는 아르헨티나 국가대표로 A매치 58경기에 출전하며 2022년 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 우승, 올해 북중미 월드컵 준우승에 힘을 보탠 센터백입니다.2016년 아르헨티나 벨그라노에서 프로 생활을 시작한 그는 2018년 이탈리아 제노아에 진출한 이래 유럽 무대를 누벼왔습니다.이탈리아 유벤투스, 아탈란타를 거친 로메로는 2021-2022시즌 임대 생활을 한 토트넘으로 2022년 8월 완전 이적해 4년을 더 뛰었습니다.토트넘에서 공식전 156경기에 출전해 13골 7도움을 기록했고, 2024-2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승 때도 핵심으로 활약했습니다.유로파리그 결승 당시 주장이던 손흥민이 벤치에서 경기를 시작하자 대신해 주장 완장을 찼던 로메로는 손흥민의 미국 이적 이후 뒤를 이어 2025-2026시즌엔 토트넘의 주장을 맡기도 했습니다.로메로는 이날 AT마드리드 구단의 이적 발표에 앞서서 소셜미디어에 글을 올려 "지난 5년 동안 단순한 클럽 이상의 의미를 지녔던 곳과 작별한다"며 "이곳은 내 집이었고, 도전이었으며, 가족과 함께 삶의 중요한 부분을 만든 곳"이라고 토트넘에 작별 인사를 했습니다.그는 "처음 이곳에 왔을 때 클럽의 역사에 이름을 남기는 분명한 꿈을 품었다"며 "그 꿈을 이루는 유일한 길은 노력과 희생, 그리고 우승이라는 목표를 달성하는 것이라고 여겨왔고, 우리는 그것을 해냈다"고 말했습니다.마지막으로는 "행복한 순간들, 배웠던 것들, 제 곁을 지켜준 사람들, 5년 동안 받았던 사랑을 기억하겠다"고 했습니다.(사진=구단 엑스(X) 캡처, 연합뉴스)