[날씨/XR] 일요일 새벽 전국으로 비 확대…'안전'에 유의

광복절인 오늘(15일) 수도권에 강한 소나기가 내렸습니다.



다량의 수증기가 유입되며 대기 불안정으로 경기 부천에 시간당 50mm가 넘는 소나기가 쏟아지기도 했는데요.



현재 제주 남서쪽 해상에 위치해 있는 저기압의 영향으로 남부지방까지 비가 시작됐고, 저기압이 이동하면서 내일 새벽에는 전국적으로 비가 확대되겠습니다.



모레까지 예상되는 비의 양을 확인해 보시면 중부지방은 20에서 최대 80mm, 남부지방은 50에서 최대 150mm의 비가 집중될 텐데요.



그중 강한 남풍이 유입되는 지리산 부근과 경남 서부 남해안으로는 최대 250mm 이상의 호우가 예상되고 있습니다.



남부지방과 제주는 월요일 오전까지 비가 강약을 반복하겠습니다.



시간당 20에서 50mm, 그중 남해안은 시간당 70mm 이상으로 매우 강하게 비가 내리겠습니다.



반가운 단비이지만 피해가 발생할 수도 있는 만큼 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 서울 24도로 시작하겠고요, 낮 기온은 광주 28도로 오늘보다는 낮겠지만 습도가 더해지며 다소 후덥지근하겠습니다.



이번 비는 월요일 오전까지 이어지다 그치겠지만 월요일 오후에도 전국적으로 소나기가 지날 가능성이 높겠습니다.



(임은진 기상캐스터)