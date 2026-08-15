"전쟁 끝낼 당사자들 논의 시작하자"…이 대통령 경축사

<앵커>



오늘(15일)은 순국선열들의 희생을 가슴에 새기며 더 나은 미래를 다짐하는 제81주년 광복절입니다. 이재명 대통령은 8·15 경축사를 통해 "오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자"고 제안했습니다. 평화 체제로의 전환을 위해 남북뿐만 아니라 미국, 중국이 함께 논의하자는 겁니다. 대북 정책의 청사진으론 '포용적이고 안정적이고 또 책임 있는 평화 공존'을 제시했습니다.



먼저, 김혜영 기자가 전합니다.



<기자>



이재명 대통령이 오늘 제81주년 광복절 경축사를 통해서 제안한 건, 한반도의 정전 체제를 평화 체제로 바꾸기 위한 '당사자들의 직접적 논의'입니다.



[이재명 대통령 : 아주 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작합시다. 이를 통해 북의 핵 능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것입니다.]



'당사자'에 해당하는 국가들을 거명하진 않았지만, 한국전쟁과 정전 체제에 관여한 남·북·미·중을 중심으로, 남·북, 북·미, 미·중 등 양자 대화부터 3자, 4자의 다자 테이블까지 폭넓게 염두에 둔 걸로 해석됩니다.



그렇게 평화 체제 전환을 위해 당사국들이 머리를 맞대다 보면, '북핵 중단'의 해법도 함께 도출될 수 있을 거란 전략적 기대도 엿보입니다.



이 대통령은 대북 정책 실천 방안으로 '포용적이고, 안정적이며, 책임 있는 평화 공존'이란 3대 청사진도 제시했습니다.



[이재명 대통령 : 남북이 평화 공존과 공동 성장을 위해 함께 마주 앉길 바랍니다. 이는 양보가 아닌 공존의 출발점이 될 것입니다.]



이 대통령은 일본과 관련해선 한일 협력의 성과가 이어지려면 양국 국민의 신뢰가 필요하다며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 새로운 한일 관계의 빛은 역사의 그늘 속에서 여전히 아픔을 감내하고 계신 분들께 따뜻한 온기가 될 수 있어야 합니다.]



'신뢰'를 바탕으로 한 '미래'에 방점을 찍은 겁니다.



[이재명 대통령 : 가깝고도 가까운 이웃으로서 평화와 번영의 새로운 60년을 함께 열어갈 수 있기를 기대합니다.]



이 대통령은 친일 반민족 행위자가 부당하게 축적한 재산을 환수해 역사에 대한 확실한 책임을 묻고, 그 재원이 독립유공자와 유가족의 예우에 온전히 쓰이도록 만들겠다고 약속하기도 했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승진)