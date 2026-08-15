김민솔·최예림, KLPGA 메디힐·한국일보 챔피언십 3R 공동 선두

▲ 김민솔·최예림

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 최초로 '루키 시즌 4승'에 도전하는 김민솔이 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억 원) 3라운드에서도 선두 질주를 이어갔습니다.김민솔은 오늘(15일) 경기도 포천시 몽베르 컨트리클럽 명성산 코스(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 5개를 잡아내고 보기는 하나로 막아 4언더파 68타를 쳤습니다.중간 합계 13언더파 203타를 써낸 김민솔은 최예림과 공동 선두에 이름을 올렸습니다.지난해 KLPGA 투어에서 2승을 거뒀으나 시즌 중반 이후 시드를 받아 50% 이상 출전 요건을 채우지 못해 올해 신인 자격으로 뛰는 김민솔은 KLPGA 투어 최초로 루키 시즌 4승을 정조준합니다.그는 올해 4월 iM금융오픈과 6월 메르세데스-벤츠 한국여자오픈, 맥콜·모나 용평 오픈을 제패하며 상금(9억 8천962만 원)과 대상 포인트(313점), 신인상 포인트(1천621점) 모두 1위를 달려 이미 이번 시즌 투어의 대세로 자리매김했습니다.이번 대회까지 우승한다면 대기록과 함께 '1인자' 이미지를 완전히 굳힐 수 있습니다.2라운드까지 9언더파로 단독 선두였던 김민솔은 이날 초반 6번 홀까지 파만 적어내다가 7번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡아냈고 8번 홀(파3)에선 약 11ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨려 연속 버디를 낚았습니다.10번 홀(파4)에서도 한 타를 더 줄인 그는 13번 홀(파4)에서 유일한 보기를 써냈으나 14번 홀(파5)과 15번 홀(파3) 연속 버디로 반등하며 마지막 라운드를 기약했습니다.김민솔은 "바람이 많이 불고 핀 위치가 전날보다 까다롭게 설정돼 안전하게 플레이하려고 했다"며 "샷 감각이 생각만큼 완벽하게 만족스럽지는 않았지만, 전반적으로 잘 마무리했다"고 자평했습니다.그는 "다시 한번 챔피언조에서 경쟁할 기회를 얻게 된 만큼 매 순간 최선을 다해 좋은 결과를 만들어낼 수 있게 노력하겠다"고 최종 라운드 각오를 밝혔습니다.이날 7언더파를 몰아치며 공동 선두를 꿰찬 최예림은 2018년 정규 투어 데뷔해 235개 대회에 출전했으나 우승이 없는 선수입니다.김민솔이 우승했던 6월 맥콜·모나 용평 오픈을 비롯해 통산 준우승만 9차례 한 최예림은 최종 라운드에서 김민솔과 챔피언조에서 우승 경쟁을 벌이게 됐습니다.최예림은 "아이언 샷이 생각한 대로 잘 됐고, 퍼트까지 따라줘서 좋은 경기를 할 수 있었다"면서 "내일도 너무 잘하려고 하기보다는 지금까지 해 온 것처럼 마인드 컨트롤하며 플레이하겠다"고 말했습니다.이지현이 이날만 9타를 줄이며 코스 레코드 타이기록과 함께 선두에 두 타 차 3위(11언더파 205타)에 올랐고, 시즌 2승으로 상금과 대상 포인트 모두 김민솔에 이어 2위인 서교림이 6타를 줄여 4위(10언더파 206타)로 도약했습니다.이다연과 이가영은 공동 5위(9언더파 207타), 노승희와 안지현, 김서윤은 공동 7위(8언더파 208타)를 달렸습니다.후원사 대회에 출전한 미국여자프로골프(LPGA) 투어의 김아림은 3라운드에서 5언더파를 쳐 유현조, 방신실 등과 공동 10위(7언더파 209타)로 3라운드를 마쳤습니다.이번 대회에서 KLPGA 투어 최초로 '300번째 컷 통과'를 달성해 3라운드를 치른 안송이는 공동 42위(2언더파 214타)에 자리했습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)