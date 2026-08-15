'회장님 vs 회장님' 한강 조망권 싸움…한남동 어땠길래

▲ 조망권 논란 발생한 한남동 고급 주택가

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▲B 회장 주택 옆에서 바라본 A 회장 신축 주택 공사 현장

재벌가 간에 주택 조망권을 둘러싼 분쟁이 또 발생했습니다.A 회장이 최근 서울 용산구 한남동에 짓는 고급 주택이 조망권을 침해한다며 B 회장이 사법부의 판단을 구하고 나섰습니다.오늘(15일) 재계·법조계에 따르면, B 회장은 자기 집 앞에 짓고 있는 A 회장의 주택이 주변 다른 주택보다 높이 솟아올라 한강 조망권을 침해한다며 지난 5월 14일 서울서부지법에 공사 중지 가처분 신청을 냈습니다.A 회장은 현재 B 회장이 살고 있는 집과 붙어 있는 나대지 바로 앞 부지에 연면적 2천14.19㎡, 약 609평의 지하 2층∼지상 2층 규모 단독주택을 짓고 있습니다.공사 기간은 지난해 4월 4일부터 오는 12월 1일까지입니다.실제로 A 회장의 주택 신축 현장에서는 공사 중인 주택의 철골 콘크리트 구조가 인근 주택보다 한두 층 정도 높았습니다.이 때문에 B 회장 주택 옆에서 한강 쪽을 바라보면 한남대교와 한강이 가려져 보이지 않았습니다.가처분 신청을 심리한 재판부는 A 회장의 주택 신축으로 B 회장 주택의 한강 조망권에 일부 제약이 생기는 사정을 인정했습니다.다만 A 회장 주택이 B 회장 주택의 정면이 아닌 대각선에 위치한 만큼 조망이 완전히 차단되지는 않는다고 판단했습니다.또, 신축 주택의 골조 공사가 이미 완료돼 공사 중지의 실익이 없다며 지난달 27일 가처분 신청을 기각했습니다.B 회장은 가처분 신청에서 A 회장 건물의 건축 관련법 위반 가능성과 건축 허가 과정의 하자 등 문제점도 제기했습니다.재판부는 이에 대해서는 본안 소송에서 확정돼야 한다며 별도 판단을 내놓지 않았습니다.B 회장 측은 지난 6월 서울행정법원에 용산구청장을 상대로 A 회장 집에 대한 건축 허가 무효 확인 소송을 제기한 상태입니다.A 회장이 짓는 주택은 경사지에 위치해 있고 집의 앞뒤로 도로가 있습니다.B 회장 측은 '대지에 접한 도로가 둘 이상일 경우 가장 넓은 도로를 기준으로 건축물 높이를 산정해야 한다'는 건축법을 위반했다고 주장합니다.높은 지대에 있는 좁은 도로를 기준으로 건축 허가를 받아 건물 높이를 위법하게 올렸다는 것이 B 회장 측의 입장입니다.또, A 회장 측이 건물 지표면을 높이기 위한 목적으로 토지의 형질을 변경하는 '성토'를 한 데 대해 행정 당국의 개발행위 허가 심의가 제대로 이뤄지지 않았다고 주장합니다.특히 B 회장은 A 회장의 주택 바로 뒤편에 있는 나대지에 자신의 주택을 새로 지을 예정입니다.주변 주택보다 높게 지어진 A 회장의 집으로 인해 앞으로 지어질 본인 주택의 조망권이 직접적으로 침해될 수 있다는 점도 항변합니다.B 회장 측은 A 회장의 집 부지에 2022년 11월 용산구로부터 약 27억 원에 사들인 도로가 포함돼 있다는 점도 문제 삼고 있습니다.당시 용산구는 해당 도로 부지 일부의 용도를 '대지'로 변경한 뒤 인접 토지 소유자인 A 회장 측에 팔았습니다.A 회장 측 구조물이 점용하고 있고 통행량이 많지 않은 막다른 골목인 점 등을 고려해 행정재산의 가치가 없다고 판단해 이같이 조치했다는 것이 용산구청의 설명입니다.용산구 관계자는 "도로 등의 행정 목적으로 활용되지 않고 있어 용도 폐지 후 매각 절차에 따라 매각했다"고 밝혔습니다.그러나 B 회장 측은 용산구가 A 회장 측에 도로 부지를 넘긴 점에 하자가 있는지 사법부의 판단이 필요하다는 입장입니다.B 회장 측은 본안 소송 결과가 나오는 데 시간이 오래 걸리는 만큼 가처분 신청부터 다시 판단해 달라며 법원에 항고장을 냈습니다.A 회장 측은 "가처분 기각 결정으로 공사의 법적 정당성과 안전성이 객관적으로 입증된 사안"이라고 밝혔습니다.이어 "용산구청에 적법한 것으로 확인받아 정당한 절차에 의해 진행되고 있다"고 설명했습니다.B 회장은 앞서 2009년에도 자신의 주택 정면에 지어지고 있던 C 회장의 주택에 대해 공사 중지 가처분 신청을 내고 법적 분쟁을 벌인 바 있습니다.당시 서울서부지법은 C 회장 주택이 들어서면 B 회장의 한강 방향 조망권이 차단될 것으로 보고 가처분 신청을 인용했습니다.이후 C 회장 측이 신축 주택의 높이를 낮추기로 하면서 갈등이 종결됐습니다.이보다 앞선 2005년에도 두 재벌가 회장들이 용산구 이태원동 주택 조망권을 두고 갈등을 빚어 이목을 끌었습니다.(사진=연합뉴스)