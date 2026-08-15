[자막뉴스] "반복시키지 않는다" 무슨 말?…책임 피한 '말장난'에 '반성'도 삭제

한국 광복절이자 일본 패전일인 오늘(15일) 다카이치 사나에 일본 총리가 야스쿠니 신사 참배는 보류했지만, 과거 일제 피해에 대한 반성은 언급하지 않았습니다.



일본 패전 81년을 맞아 열린 '전국 전몰자 추도식'에서 나온 다카이치 총리의 추도사에서 '반성'과 '부전의 맹세'란 말은 들어있지 않았습니다.



'정치적 스승'으로 삼는 아베 신조 전 총리의 행보를 답습한 겁니다.



과거 일본 총리들은 패전일에 이웃 나라가 겪은 피해를 언급하고 반성의 뜻을 표명해 왔으나, 2012년 아베 전 총리는 재집권 뒤

2013년 추도사부터 이런 발언을 하지 않았습니다.



지난해 이시바 시게루 전 총리가 13년 만에 다시 반성과 부전의 맹세를 거론하며 일본 안팎의 주목을 받았지만, 다카이치 총리가 올해 이를 되돌린 겁니다.



한발 더 나아가 다카이치 총리는 아베 전 총리를 포함해 역대 총리가 사용했던 "전쟁의 참화를 두 번 다시 반복하지 않는다"는 표현도 "반복시키지 않는다"로 바꿔 말했습니다.



전쟁 의지를 부정하는 능동형 표현에서 주체가 애매한 사역형 표현으로 바꾼 것이라는 해석이 나옵니다.



다카이치 총리는 일본 총리들이 2012년까지 '반성'을 언급하면서 함께 쓴 '침략'이나 '가해', '아시아 국가에 대한 손해와 고통' 등의 표현도 쓰지 않았습니다.



대신 "일본은 인도·태평양의 빛나는 등대로 의지하는 나라가 될 수 있다"고 주장했습니다.



추도식에 앞서 오늘 오전 다카이치 총리는 야스쿠니 신사에 '다마구시'로 불리는 공물 대금을 사비로 봉납했습니다.



다카이치 총리는 취임 전에는 매년 8월 15일 정기적으로 야스쿠니를 참배했지만, 총리로서 첫 패전일을 맞은 이번에는 한국과 중국 등 인접국 반발을 고려해 참배를 보류한 것으로 보입니다.



야스쿠니 신사는 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만 6천여 명을 추모하는 시설로, 극동 국제군사재판에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범 14명도 합사돼 일본 군국주의 상징으로 통합니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)