[자막뉴스] 이틀 동안 9,366억 원어치 사들였다…서학개미들이 꽂힌 '이것'

미국 필라델피아 반도체지수 일간 수익률을 3배 추종하는 ETF, '속슬'이라고 불립니다.



미 증시에 투자하는 개미들, 이른바 서학개미들이 지난 12일과 13일 이 '속슬'을 6억 6천285만 달러, 우리 돈 약 9천366억 원 어치 순매수한 걸로 나타났습니다.



같은 기간 두 번째로 많이 사들인 알파벳의 13배에 달하는 규모입니다.



서학개미들은 지난 3일 하루에만 6억 6천439만 달러를 팔아치우는 걸 포함해 지난 11일까지 '속슬'을 16억 3천89만 달러를 순매도했는데, 글로벌 반도체주들이 다시 강세를 보이면서 태세를 전환했습니다.



실제 10,447.49까지 떨어졌던 미국 필라델피아 반도체 지수도 지난 13일에는 12,456.00까지 상승하는 등 강세를 보였습니다.



서학개미들이 보유한 '속슬' 평가금액은 지난 12일 기준 65억 5천903만 달러로 나타났습니다.



테슬라와 엔비디아, 알파벳에 이어 서학개미들이 보유한 규모로 치면 4위에 해당됩니다.



지난 4월 말 10위에서 순위가 크게 올랐습니다.



지난달 말 114.72달러였던 '속슬' 주가가 지난 13일 기준 25% 이상 상승한 것도 영향을 줬습니다.



8월 들어 지난 13일까지 서학개미들은 미국 주식을 11억 5천670만 달러 순매수하고 있습니다.



지난 6월 미 증시에서 순매수로 돌아선 이후 석 달 연속 순매수를 이어가고 있는 건데, 다만 7월 순매수 규모에는 아직 미치지 못한 상태입니다.



(취재 : 정유미, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)