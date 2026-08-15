U-17 여자배구, 8강서 튀르키예에 역전패…손서연 분투

▲ 8강에서 튀르키예에 패한 한국 여자 17세 이하 대표팀

한국 17세 이하(U-17) 여자 배구대표팀이 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회 4강 진출권을 놓쳤습니다.이승여 감독이 이끄는 한국은 오늘(15일, 한국시간) 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린 U-17 세계선수권대회 8강전에서 튀르키예에 세트 점수 1-3(25-21 25-27 22-25 17-25)으로 역전패했습니다.앞서 조별리그에서 5연승을 질주하며 조 1위로 16강에 진출하고, 16강에서도 필리핀을 세트 점수 3-0으로 꺾고 6연승 행진을 이어갔던 한국은 튀르키예의 벽을 넘지 못했습니다.지난해 열린 16세 이하 아시아선수권대회에서 정상에 올라 이 대회 출전권을 얻었던 한국은 1차 목표로 삼았던 8강 진출에는 성공했습니다.세계적인 여자배구 강호 튀르키예를 만나 4강 진출에는 실패했으나 먼저 1세트를 따내는 등 가능성을 보여줬습니다.'리틀 김연경' 손서연(선명여고)이 24점을 혼자 책임지며 분전했습니다.튀르키예가 네트 앞에 쌓은 '벽'은 너무 견고했습니다.튀르키예의 팀 블로킹은 21개로 4개에 그친 한국을 압도했습니다.한국은 상대 블로킹을 피해 빠른 공격에서 활로를 찾고자 했으나 범실 33개를 범해 17개로 짜임새 있는 경기를 펼친 상대를 넘지 못했습니다.1세트를 먼저 따내며 기세를 올린 한국은 2세트 역시 앞서갔으나 세트 막판 역전을 허용한 끝에 듀스에서 세트를 잃었습니다.3세트 한국은 상대의 높이에 고전했다가 막판에 활로를 찾았지만, 22-25로 세트를 잃었습니다.결국 4세트에서는 튀르키예에 분위기를 넘겨준 채 끌려가며 경기에서 패했습니다.한국은 내일 새벽 3시 태국과 5·6위 결정전 티켓을 놓고 순위 결정전을 벌입니다.이 경기에서 승리하면 17일 오전 2시에 5·6위 결정전을 치르고, 패하면 16일 오후 11시 7·8위 결정전으로 밀립니다.(사진=국제배구연맹 제공, 연합뉴스)