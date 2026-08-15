시진핑, 이 대통령에 축전 보내 "중요한 이웃…관계 발전 중시"

▲ 이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈만찬 후 샤오미폰으로 기념촬영을 하고 있다

시진핑 중국 국가주석이 오늘(15일) 한국 정부 수립 78주년을 맞아 이재명 대통령에게 축전을 보내 양국 관계 발전을 중시한다는 입장을 밝혔습니다.중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 축전에서 "중국과 한국은 중요한 이웃이자 협력 파트너"라며 "수교 34년 동안 양국은 공동의 노력으로 서로의 성취를 돕고 공동 발전을 실현했으며, 각 분야의 교류와 협력에서 풍성한 성과를 거뒀다"고 강조했습니다.최근 한중 관계에 대해 시 주석은 "지난해 말과 올해 초 이 대통령과 성공적으로 상호 방문을 했고, 중한(한중) 관계 발전에 전략적 지침을 제공했다"고 평가했습니다.이어 "중한(한중) 관계 발전을 매우 중시한다"며 "이 대통령과 협력해 양국의 전략적 협력 동반자 관계를 올바른 방향으로 발전시켜 양국 국민에게 더 많은 혜택을 가져다주고 지역과 세계의 평화와 발전에 더 큰 공헌을 하기를 바란다"고 역설했습니다.(사진=연합뉴스)