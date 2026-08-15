이 대통령, "피해자 상처"도 언급했지만 실용적 대일외교에 방점

이재명 대통령은 오늘(15일) 광복절 경축사에서 한일 협력의 필요성을 역설하며 그 기반에는 신뢰가 있어야 한다고 강조했습니다.



이 대통령은 오늘 서울 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식 경축사에서 "한일 협력이 어느 때보다 중요한 지금, 우리가 만들어 갈 새로운 한일관계의 빛은 역사의 그늘 속에서 여전히 아픔을 감내하고 계신 분들께 따뜻한 온기가 될 수 있어야 한다"고 말했습니다.



한일 협력이 어느 때보다 중요하다는 인식은 경축사에서 현재 국제 정세를 "문명사적 대전환과 국제질서의 대격변"이라고 평가한 상황에서, 가까운 국가이자 유사 입장국인 일본과의 협력이 필수 불가결하다는 판단에 따른 것으로 보입니다.



이 대통령은 "정부는 앞으로도 실용적 국익 외교를 바탕으로 공동의 이익을 위한 협력의 지평을 넓히고, 지혜를 모아 공동의 과제를 함께 해결해 나가겠다"고 대일 외교 방향성을 제시했습니다.



일본과의 관계에서 미래지향적 협력만 거론된 것은 아닙니다.



이 대통령은 "지난 1년 동안 한일 양국은 셔틀 외교를 이어가며 신뢰의 기반을 다져왔다"면서 "그동안의 성과가 흔들림 없이 이어지려면 무엇보다, 두 나라 국민 간의 굳건한 신뢰가 필요하다"고도 했습니다.



또 "신뢰란 상대의 아픔을 이해하고, 서로에게 공감하는 진정성으로부터 나오는 것"이라며 "오늘까지도 과거의 상처와 고통을 안고 살아가고 있는 피해자와 유가족들이 계신다"고 강조했습니다.



그러면서 "한일 협력이 어느 때보다 중요한 지금, 우리가 만들어갈 새로운 한일관계의 빛은 역사의 그늘 속에서 여전히 아픔을 감내하고 계신 분들께 따뜻한 온기가 되어야 한다"고 말했습니다.



취임 이후 다카이치 사나에 일본 총리와의 상호 고향 방문 정상회담을 비롯해 서로 신뢰 구축에 힘쓴 것이 결실을 보려면, 결국 피해자와 유가족들의 고통을 함께 공감하고 살필 수 있어야 한다는 점을 강조한 것으로 보입니다.



이 대통령은 "한일관계의 역사에는 갈등도 있었지만, '1998년 김대중-오부치 공동선언'처럼 과거를 직시하는 용기와 진정성을 토대로, 미래를 열고자 했던 노력도 있었다"고 말했습니다.



그러면서 "그렇게 한층 두터운 신뢰 위에서, 가깝고도 먼 이웃이 아니라 '가깝고도 가까운 이웃'으로서 평화와 번영의 새로운 60년을 함께 열어가길 기대한다"라고 했습니다.



과거사 대응을 통한 국민적 신뢰 구축을 꾸준히 추진하고 일본 측의 상응하는 노력을 촉구하되 미래를 위한 경제 협력 등을 병행하는 '투트랙 기조'를 이어 나가겠다는 의지를 재확인한 겁니다.



다만, 오늘 오전 다카이치 총리가 야스쿠니 신사에 공물 대금을 봉납하고, 현직 각료와 집권 자민당 간부들이 신사 참배에 나선 데서 보듯, 일본 측은 과거사 문제에서는 기존 기조를 유지할 것으로 전망됩니다.



한국 측이 선제적으로 미래지향적인 메시지를 내놓은 만큼 일본 측의 전향적이고 적극적인 호응 조치가 필요하다는 지적이 제기됩니다.