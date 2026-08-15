"전쟁 끝내는 논의 시작해야…친일 행위 책임 물을 것"

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(15일) 광복절 경축사에서 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자 간 논의를 시작하자고 제안했습니다.



친일 반민족 행위자에 대해서는 확실한 책임을 묻겠다면서도 일본과는 평화와 번영의 새로운 60년을 함께 열자는 미래지향적인 메시지를 내놨습니다.



김혜영 기자가 보도합니다.



<기자>



광복절 81주년 경축사에 나선 이재명 대통령.



북한 체제를 존중하고 흡수통일을 추구하지 않으며 적대행위도 중단하겠다고 밝혔던 지난해의 '원칙'을 실천에 옮기기 위한 청사진을 제시했습니다.



남과 북이 서로 존중하는 포용적 평화공존, 싸울 필요가 없는 안정적 평화공존, 세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화공존 등 3가지 방향을 밝혔습니다.



[남북이 평화 공존과 공동 성장을 위해, 함께 마주 앉길 바랍니다. 이는 양보가 아닌 공존의 출발점이 될 것입니다.]



특히 전쟁을 종식하고 불안정한 정전체제를 평화체제로 바꾸는 여정에 나서겠다며 직접 논의를 제안했습니다.



[오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작합시다. 이를 통해 북의 핵 능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것입니다.]



친일 반민족 행위자에 대해서는 재산 조사, 환수로 확실한 책임을 묻겠다고 했습니다.



한일관계 메시지는 과거 피해자와 유가족들의 고통이 여전하다는 점도 언급됐지만, 미래협력에 방점이 찍혔습니다.



[가깝고도 가까운 이웃으로서 평화와 번영의 새로운 60년을 함께 열어갈 수 있기를 기대합니다.]



이 대통령은 또 대한민국을 한 단계 도약시킬 '새로운 광복'이 필요하다며, 어떤 나라도 대신할 수 없는 '대체불가 대한민국'으로 나아가야 한다고 강조했습니다.



생존 애국지사와 독립유공자를 더 각별히 예우하고, 미서훈 독립운동가에 대한 발굴과 포상도 확대하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 이승진)