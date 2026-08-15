'7.7 강진' 인니 플로레스섬서 2명 사망…쓰나미 경보 해제

▲ 인도네시아 지진

인도네시아 동부 플로레스섬 인근 해안에서 규모 7.7 강진이 발생하며 한때 쓰나미 경보가 발령돼 수천 명이 대피했습니다.인도네시아 재난 당국은 동부 소순다 열도의 누사틍가라티무르주 플로레스섬 북부 해안에서 발생한 지진으로 2명이 사망했다고 밝혔습니다.현지 구조대는 플로레스섬 곳곳에서 수색 구조 작업을 진행하고 있습니다.이날 인도네시아 기상기후지질청이 첫 지진 발생 후 2분 만에 쓰나미 경보를 발령, 플로레스섬 나게케오와 인근 마우메레와 엔데 등지에서 수천 명이 대피했습니다.이후 연안 지역을 위협할 수준의 해수면 변화가 관측되지 않자 쓰나미 경보는 해제됐습니다.현지시간 오늘(15일) 새벽 5시 58분쯤 인도네시아 플로레스섬 북부 해안에서 규모 7.7의 강진이 발생한데 이어 규모 6.1을 포함한 여진이 여러 차례 일어났습니다.이번 지진으로 플로레스섬 대부분 지역에서 진동이 감지됐습니다.인도네시아는 '불의 고리'로 불리는 환태평양 조산대에 있어 지진과 화산 폭발이 자주 발생합니다.2004년에는 수마트라섬 북부 아체주의 반다아체 해상에서 규모 9.1 강진이 일어난 뒤 쓰나미가 발생해 17만 명이 숨졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)