"땅 팔자" "놔두자"…80대 흉기 난동에 2명 부상

<앵커>



말복을 맞아 주민들이 함께 점심을 먹던 노인회관에서 80대 남성이 흉기를 휘둘러 2명이 다쳤습니다. 마을이 공동 소유한 농지의 처리를 놓고 말다툼을 벌이다, 범행을 저지른 것으로 전해졌습니다.



TBC 김낙성 기자입니다.



<기자>



평화롭던 노인회관이 순식간에 난장판으로 변했습니다.



오전 11시 40분쯤, 청도군 풍각면의 한 노인회관에서 80대 남성 A 씨가 이웃 주민들에게 흉기를 휘둘렀습니다.



이 사고로 80대 B 씨가 흉기에 찔려 중상을 입었고, 싸움을 말리던 마을 이장인 60대 C 씨가 경상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.



두 사람은 모두 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



[마을 주민 : 지금 정신이 없죠. 놀라기는 엄청 놀랐죠. 많이 다쳤어요. 사람이 살 수 있는지 없는지….]



사건 당시 주민들은 말복을 맞아 회관에 모여 함께 점심을 먹고 있었습니다.



식사 도중 A 씨와 B 씨는 마을 공동소유 농지 처리 문제로 말다툼을 벌이다 A 씨가 흉기를 꺼내 휘둘렀고, 이를 말리던 마을 이장까지 다친 것으로 알려졌습니다.



[마을 주민 : 나이 든 사람은 '(땅을) 팔고 써보고 죽자' 하고, 젊은 사람들은 '놔뒀다가 1년에 행사 한 번씩 할 때 그 돈으로 쓰자' 하고, 그런 이야기 하는 도중에….]



주민들은 A 씨가 흉기를 사전에 소지하고 있었다고 당시 상황을 전했습니다.



[마을 주민 : 아이고 '시끄럽소' 한다고 칼을 호주머니에서 꺼내서…. 그거 갖고 왔다 하네.]



신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포해 살인미수 혐의로 입건하고, 구속영장을 신청할 방침입니다.



(영상취재 : 노태희·이정우 TBC)



TBC 김낙성