뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미, 이란 향해 전방위 압박…"다음주 고강도 경제 제재"

김현우 기자
작성 2026.08.15 06:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국이 다음 주 이란을 향한 '고강도 경제 제재'를 내놓겠다고 예고했습니다. 장기간 이어진 군사 공격에 부담을 느껴, '경제적 압박'으로 방향을 바꾼 거라는 분석이 나옵니다.

뉴욕 김현우 특파원입니다.

<기자>

스콧 베선트 미국 재무장관이 방송 인터뷰에서 이란을 겨냥한 새로운 조치를 발표할 거라고 말했습니다.

다음 주 강력한 경제 제재를 내놓을 거라며 역사에서 한 번도 본 적 없었던 조치를 통해 이란을 경제적으로 더욱 고립시킬 거라고 주장했습니다.

[스콧 베선트/미국 재무장관 : 전 세계가 단 한 번도 본 적 없는 강력한 경제적 고립과 함께 이란 항구를 오가는 모든 물자를 완벽히 차단하는 호르무즈 해협 봉쇄가 계속될 것입니다.]

다만 베선트 장관은 어떤 제제를 내놓을지 그 구체적 내용은 밝히지 않았습니다.

지난 주말 트럼프 대통령도 '돈이 없는 이란 상황을 지켜보고 있다', '이란이 경제적으로 매우 어려운 상황에 처했다'고 말했었는데, 그 발언 역시 경제적 압박에 집중하겠다는 뜻을 내비친 거라는 해석이 많았습니다.

미국이 이렇게 경제적 압박을 강화하는 쪽으로 방향을 선회한 것은 군사 공격을 계속 이어가는 것에 부담을 느꼈기 때문이라는 분석이 나옵니다.

전쟁이 길어지면서 미군의 핵심 탄약 재고가 위험할 정도로 부족해졌고, 이란 앞바다에서 작전 중인 핵추진 항공모함도 한계에 도달했다는 현지 보도가 이어지고 있습니다.

이런 가운데 중동 지역 미군을 총괄하는 미군 중부사령부가 다국적 공격 드론 부대를 만들기 위한 작업에 착수했다고 밝혔습니다.

공격 드론이 도입되면 원거리 타격 무기의 소모 부담을 덜어주는 역할을 할 수 있을 거라고 미국 군사매체들은 분석했습니다.

(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 채철호)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김현우 기자 사진
김현우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지