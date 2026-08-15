[날씨] 광복절 연휴 내내 비…많은 곳 최대 200㎜

<앵커>



반가운 비 소식이 오늘(15일) 오후부터 연휴 내내 예보됐습니다. 남부지방에는 최대 200mm의 많은 비가 내릴 것으로 예측되는데, 기상센터 연결해 자세한 날씨 상황 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



광복절인 오늘부터 연휴 기간 동안 비 소식이 이어지겠습니다.



오늘 오전 제주와 남해안을 시작으로 밤이 되면 충청 지역까지 비구름이 닿겠고, 내일 오전에는 전국으로 확대되겠습니다.



모레까지 예상되는 비의 양은 중부지방은 20~60mm, 남부 지방은 50에서 최대 150mm로 많은 비가 집중되겠고요.



강한 남풍이 유입되는 남해안과 제주 산지로는 최대 200mm 이상의 호우가 쏟아지겠습니다.



또 중부와 경북 북부를 중심으로는 오늘 밤까지 소나기가 불시에 지날 수 있겠습니다.



남부지방의 가뭄을 해소해 줄 단비 소식이지만, 내일 밤부터 남해안과 제주는 시간당 최대 50mm 안팎의 집중 호우가 예상되고 있어 안전사고에 주의가 필요하겠습니다.



현재 기온은 서울 25.5도로 다소 후텁지근하고요.



낮 기온은 광주 33도까지 오르는 등 낮에는 다소 덥겠습니다.



(임은진 기상캐스터)